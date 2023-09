BR-Sendung Quer zeigt Bleiproblem

Miltenberg 29.09.2023 - 08:30 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wasserknappheit sei ohnehin eine Herausforderung in Unterfranken, konstatieren die Fernsehmacher. In der Stadt Miltenberg gebe es jetzt zu allem Übel noch ein ganz spezielles Trinkwasserproblem. Gerne würde man hier eine neue Grundwasser-Quelle erschließen. Doch das Wasser könnte mit Blei kontaminiert werden, weil auf der nahegelegenen Schießanlage Jäger über viele Jahre große Mengen Blei-Munition in den Wald geschossen haben. Klar sei: Das Blei sollte beseitigt werden. Doch wer soll das bezahlen? Niemand will verantwortlich sein. Und währenddessen tickt die Uhr.

Nach den Dreharbeiten am vergangenen Sonntag wurde der Beitrag bereits am Donnerstag erstmal ausgestrahlt. Die Sendung wird am Samstag um 13.15 Uhr auf 3sat wiederholt und ist in der ARD Mediathek https://www.ardmediathek.de/br/quer abrufbar.

kü