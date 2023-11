Borkenkäferholz bleibt in Miltenberg ein Thema

Ausschuss in Kürze

Diese weiteren Themen hat der Forst- und Umweltausschuss behandelt:

Forsteinrichtung: Benedikt Speicher (Staatliches Forstamt) wies das Gremium auf die bevorstehende Forsteinrichtung hin. Nachdem die Ausschreibung beendet sei und man geeignete Dienstleister gewonnen habe, stünden demnächst die fachlichen Besprechungen und die Vertragsunterzeichnungen an. Er kündigte einen gemeinsamen Grundlagen-Begang an, in dem alle Beteiligten über Details zum 20-Jahresplan für den Stadtwald informiert werden sollen. Mit der Forsteinrichtung würden wichtige Weichen gestellt - etwa im Bezug auf den geplanten Holzeinschlag, auf Naturschutzprojekte aber auch zur Frage, wie es mit der Naherholung weitergehen wird. Dabei könnten die Stadträte Fragen stellen und Anregungen einbringen, kündigte Speicher an.

Neuer Forstwirt: Eine positive Personalnachricht überbrachte Benno Gartzlaff: Nach einer Stellenausschreibung für einen Forstwirt habe man tatsächlich Erfolg gehabt. Man freue sich über einen jungen 26-Jährigen, der in die Region zurückkehren werde, so Gartzlaff. Er berichtete von sehr positiven Eindrücken in den bisherigen Gesprächen und war sich sicher: »Er wird sehr gut in unsere Truppe reinpassen.« Seinen Dienst wird der neue Mann am 1. Januar 2024 antreten.

Baumkontrolleur: Die Stadt hat laut Gartzlaff ihrem Mitarbeiter Matthias Reinelt die Fortbildung zum Baumkontrolleur ermöglicht. Die Prüfung habe er bestanden, jetzt werde er von Förster Friedrich Schöffler eingearbeitet.