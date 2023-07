Blutspendetermine im Kreis Miltenberg im August

Miltenberg 25.07.2023 - 09:39 Uhr < 1 Min.

Demnach ist am Dienstag, 1. August, zwischen 16.30 bis 20 Uhr eine Spende in der Sport- und Kulturhalle (Wiesthalstraße 50) in Eisenbach möglich; Terminreservierung unter https://www.blutspendedienst.com/Eisenbach. In der Josef-Anton-Rohe Grund- und Mittelschule (Weibersweg 22) in Kleinwallstadt gibt es Termine am Donnerstag, 3. August, zwischen 17 und 20 Uhr; Terminreservierung unter https://www.blutspendedienst.com/Kleinwallstadt. In Niedernberg ist der Blutspendedienst am Dienstag, 22. August, von 16.30 bis 20 Uhr im Rotkreuzhaus (Lindenstr. 2 A) vor Ort; Terminreservierung unter https://www.blutspendedienst.com/niedernberg. Termine gibt es am Donnerstag, 31. August, im Gemeinschaftshaus Sommerau (Schulstr. 9) in Eschau von 17 bis 20.30 Uhr; Terminreservierung unter https://www.blutspendedienst.com/Eschau. Die Parzival Sporthalle (Friedensweg 1) in Amorbach bietet am Donnerstag, 31. August, von 16.30 bis 20 Uhr die Möglichkeit, Blut zu spenden; Terminreservierung unter https://www.blutspendedienst.com/Amorbach-Halle.

Für alle Termine ist eine Reservierung im Vorfeld erforderlich.

Weitere Informationen: Tel. 0800 11 949 11 (kostenfrei, Mo bis Do 8 bis 17 Uhr, Fr 8 bis 16 Uhr), https://www.blutspendedienst.com

lml