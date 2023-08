Blues am Buwebadeplatz mal erdig, mal rockig, mal unplugged

Niedernberg 01.08.2023 - 11:49 Uhr < 1 Min.

Summertimeblues in Niedernberg

Geboten wurde abwechslungsreiche Musik, Nicht nur Blues, sondern auch genreübergreifend Anlehnungen an Rock und Pop. Organisiert wurde das Festival von der Initiative Mensch und Umwelt Niedernberg (Imun). Den Anfang machte die Band Three Generations, deren Musiker sich von diversen Sessions im Aschaffenburger Musiklokal Gully kennen, mit Blues und Bluesrock in melodischem Gewand.

Im Anschluss spielte die Aschaffenburger Band Kaiser and The Halfhards (Foto) bestehend aus Jan »Kaiser« Stürmer, Thomas Klein, Alex Heilmann, und Sängerin Mickey. Mit dem Projekt »Halfhards« kehren die Vier zu ihren musikalischen Wurzeln zurück. Blues und Soul, gespielt mit handwerklicher Perfektion, von B.B. King oder Eric Clapton bis hin zu modernen Interpreten wie John Meyer, Charlie Wood, Joe Bonamassa oder Susan Tedeschi. Sängerin Mickey wirbelte auf der Bühne und konnte ihre Energie und ihren Witz auf die Zuschauer übertragen. Einen Gastauftritt hatte Felix Wüstenfeld mit seiner blues harp. Den Ausklang gestaltete wie immer die Akustikband After Midnight mit Klaus Schreyer (Gesang, Gitarre), Herbert Hauenschild (Gesang, Percussions, Mundharmonika) und Hartmut Seitz (Bass) - inmitten der Menge im Festzelt. Unplugged und intensiv erklangen Klassiker von Bob Dylan bis Oasis. Und selbst die Trauerweiden auf dem Buwebadeplatz am Main wippten im Wind - so schien's zumindest - fröhlich zum Takt der Musik. Matthias Seitz