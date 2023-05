Blick in den Odenwald: Freiheits-Kunstwerk in Erbach enthüllt

Außerdem: Bürgermeister hält an Darstellung im Verdachtsfall einer sexuellen Straftat fest

Bernd Rosenheim (rechts) und Landrat Frank Matiaske neben der "Pyramide des Perseus" samt Schenkungstafel im Hof des Erbacher Landratsamts. Foto: Stefan Toepfer/Kreisverwaltung

Symbolträchtig: Golden ragt das Schwert des Perseus auf der Spitze einer silberfarbenen Pyramide gen Himmel - so stellt der Künstler Bernd Rosenheim den unschätzbaren, die Zeiten überdauernden Wert der Freiheit dar. Am Sonntagmittag hat er sein Kunstwerk im Hof des Landratsamts offiziell den Bürgern des Odenwaldkreises übergeben. Gemeinsam mit Landrat Frank Matiaske enthüllte Rosenheim das restaurierte Kunstwerk und eine Inschrift, die am Fuß der »Pyramide des Perseus« angebracht ist. Über die Feierstunde hat die Pressestelle im Landratsamt berichtet. Das Kunstwerk wurde 1998 als Dauerleihgabe vor dem Landratsamt aufgestellt. Die Restaurierung fiel in die Jahre der Pandemie, was die Wiederaufstellung zeitlich verzögerte.

»Das Gut der Freiheit ist für uns heute normal«, so der 1931 in Offenbach geborene Bildhauer, Maler, Autor und Dokumentarfilmer, der mit seinen Eltern jüdischen Glaubens während der Nazizeit verfolgt wurde. Heute lebt er im Michelstädter Stadtteil Steinbach. In dem Kunstwerk hat Rosenheim zweierlei auf unnachahmliche Weise miteinander verbunden: das Sichelschwert des Perseus, des Freiheitshelden aus der griechischen Mythologie, und die Form der Pyramide als - so der Künstler - »Zeichen von Zeit und Zeitlosigkeit«. Seien es ägyptische Pyramiden als Grabstätten der Pharaonen, deren einbalsamierter Leib dauerhaft erhalten werden sollte, seien es Pyramiden aus anderen Kulturen, auf denen oben als Bezug zur jenseitigen, ewigen Welt ein Tempel stand.

Rückblickend: Der Bürgermeister von Michelstadt, Tobias Robischon (Überparteiliche Wählergemeinschaft/ÜWG) hat am Dienstag in der Sondersitzung des Fachausschusses für Jugend und Soziales seine Vorgehensweise in Zusammenhang mit dem Bekanntwerden des Anfangsverdacht eines sexuellen Missbrauchs in einer städtischen Kindertagesstätte verteidigt (wie berichtet). Insbesondere das von der SPD kritisierte frühe Einschalten der Medien habe für Vertrauen und Transparenz gesorgt. »Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Gerüchte sich verbreiten«, so Robischon. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Michael Hüttenberger widersprach dieser Position: »Dieser proaktive Schritt des Bürgermeisters hat den Vorfall erst befeuert«, was über den Hörfunk und durch überregionale Medien geschehen sei.

Zu keiner Einigkeit gelangten die Parteien in der Einschätzung, ob die Medienöffentlichkeit der Stadt, der beschuldigten und zwischenzeitlich von der Arbeit freigestellten Person und den anderen Mitarbeitenden in den städtischen Kindertagesstätten geschadet oder genutzt habe. Die massive Kritik aus mehreren Fraktionen, Abgeordnete übergangen und in ihren Rechten als Mandatsträger verletzt zu haben, konnte Robischon annehmen. »Ich habe es versäumt, die Mitglieder des Sozialausschusses gleichzeitig zu informieren«, gestand das Stadtoberhaupt ein. Der Ausschuss hatte auch am Tag vor der Presseinfo getagt. Von den Ereignissen erfuhren die Volksvertreter aber erst aus den Medien.

Lehrreich: Der Haselburgverein bietet anlässlich des Internationalen Museumstags am Sonntag, 21. Mai, eine Themenführung über die Ruinen der Villa Rustica »Haselburg« an. Der stellvertretende Vorsitzende Michael Ditter geht in seiner Führung auf das römische Badewesen ein und wird dabei den damit verbundenen Holzverbrauch erläutern und die Nachhaltigkeitsfrage stellen. Beginn ist 15 Uhr. Das Museum hat von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Das Bodendenkmal befindet sich neben der Landstraße zwischen Höchst und seinem Ortsteil Hummetroth.

Von 13 bis 18 Uhr stellt das Museum Burg Breuberg unter dem Titel »Museumsarbeit miterleben« über den Tag verteilt die einzelnen Bereiche des Museums vor, darunter die Kapelle, Brunnenstube und Marstall. In Bad König lädt das Technikmuseum »Tecmumas« im Kulturdenkmal »Hamburger Zigarrenfabrik« von 12 bis 18 Uhr zum Besuch bei freiem Eintritt ein. Auch die Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen rufen zur Teilnahme am Internationalen Museumstag auf und laden unter dem Motto »Happy Museums - Nachhaltigkeit und Wohlbefinden« in das Erbacher Schlosses ein. Ab 10 Uhr ist das Schloss zum kostenfreien Besuch geöffnet. Am Museumstag dreht sich alles darum, wie Museen zu einer sozial gerechteren Zukunft beitragen können.

