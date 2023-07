Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bleibende Momente von musikalischer Intensität in Amorbach

Benefizkonzert "Mother Earth 2.0"

Amorbach 03.07.2023 - 16:08 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Im lauschigen Ambiente des Gartens unterhalb der Villa Schulz begeistert das Ensemble beim Benefiz-Konzert »Mother Earth 2.0«.

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr mit Studierenden und ehemaligen Absolventen der staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst unter der Leitung von Christian Roos war diesmal das Konzert von den Verantwortlichen der Schulz-Stiftung organisiert worden. Der Erlös ist zugunsten des Walldürner Fördervereins Odenwald Hospiz bestimmt.

Virtuoses Spiel, schöne Stimmen

Im lauschigen Ambiente des parkähnlichen Areals unterhalb der Villa Schulz genossen knapp 300 Gäste einen Konzertabend der Superlative, kurzweilig moderiert von Christian Roos, der auch selbst in die Tasten griff.

Die zwölf Ensemblemitglieder überzeugten durch virtuoses Spiel und schöne Stimmen in bestechende Homogenität und außergewöhnlichen Arrangements, die von einzelnen Studierenden kreiert wurden. Zwei Tage lang waren die jungen Künstler mit ihrem Dozenten in der Villa Schulz zu Gast, um sich auf das Konzert vorzubereiten. Ein Projekt, das um Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung geht, sollte die Besucher unter dem Aspekt »Klima, Kunst, Kultur« sensibilisieren. Jazzig und mit Groove waren die Arrangements populärer Titel und aus der Schatzkiste von Jazz-Standards, die das Publikum am Sonntag begeisterten.

Musik voller Leidenschaft

Die jungen Künstler und Künstlerinnen bewiesen Wandlungsfähigkeit in der Instrumentalisierung und zeigten dabei auch Präsenz am Mikrofon im Solo und im Chor. Mit dabei: Sarah Ringwald, Sina Greule und Johanna Götz (Gesang), Chrisitian Jahraus und Debora Niemann (Saxofon), Jakob Langenbach (Trompete), Britta Mohr (Posaune), Amelie Gerst und Sophia Schwarzl (Violine), Elisabeth Erber (Cello), Valentin Mosmann (Schlagzeug) und Jonas Ams (Bass). Ihr Dozent Christian Roos sorgte für von musikalischer Leidenschaft geprägter Klavierbegleitung. Diese Leidenschaft war auch beim Ensemble spürbar.

Vor dem Konzert und in der Pause sorgte der Schützenverein Mudau für die Bewirtung der Besucher. Rundum gelungen und gerne wieder ein »Mother Earth 3.0« im nächsten Jahr.