Be­triebs­kran­ken­kas­se BKK Akzo Nobel mit Minus von 1,7 Millionen Euro

Vorstand Stefan Lang neu im Amt

Erlenbach a.Main 11.07.2023 - 18:41 Uhr < 1 Min.

Stefan Lang, neuer Vorstand der Be­triebs­kran­ken­kas­se BKK Ak­zo No­bel.

Die Zahlen stellte jetzt der neue Vorstand Stefan Lang dem Verwaltungsrat vor.

Für Behandlungen in Kliniken zahlte die Kasse rund 46 Millionen Euro (plus 3,7 Prozent je Versicherten im Vergleich zum Vorjahr). Es folgen laut BKK die Ausgaben für ärztliche Behandlung (33,2 Millionen Euro, plus 6,6 Prozent) sowie für Arzneimittel (28,2 Millionen Euro, plus 12,9 Prozent). Die Einnahmen werden mit 178,8 Millionen Euro beziffert.

Die Verwaltungskosten liegen nach eigenen Angaben weiter bei 134 Euro je Versicherten und »damit weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt aller gesetzlichen Kassen mit 171 Euro«.

Beim Beitrag im Mittelfeld

2022 sank die Zahl der Versicherten. Insgesamt betreute die Kasse durchschnittlich 53.490 Versicherte. Der Beitragssatz liegt bei 16,15 Prozent. Das ist laut einer Aufstellung ein mittlerer Wert. Die Sätze anderer Kassen liegen zwischen 15,5 und 16,6 Prozent.

In der Verwaltungsratssitzung wurde Heinz Michelbrink, der langjährige Vorstand, offiziell verabschiedet. Michelbrink war 37 Jahre für das Unternehmen tätig, davon 29 Jahre als Alleinvorstand. »Dass die BKK Akzo Nobel im Wettbewerb der Kassen weiter besteht und wir nächstes Jahr auf 100 Jahre zurückblicken dürfen, ist zum großen Teil auch Ihr Verdienst«, lobte der Verwaltungsratsvorsitzende Georg Ballmann.

Das Amt des Vorstands hat zum 1. Juli der 51-jährige Krankenkassenbetriebswirt Stefan Lang übernommen.

Die BKK Akzo Nobel besteht seit 1924. Sie ist nach eigenen Angaben die größte Betriebskrankenkasse und zweitgrößter Versicherer der gesetzlichen Krankenversicherung am bayerischen Untermain.

ANDRÉ BREITENBACH