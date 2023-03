Magna Mirrors in Dorfprozelten: 471 Jobs in Gefahr

Bitter für Beschäftigte und Südspessart

DORFPROZELTEN. 23.03.2023 - 17:03 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auf Anfrage teilte der Spiegelhersteller mit: "Die Geschäftsleitung des Magna Werkes in Dorfprozelten am Main informierte die Belegschaft, dass Angesichts der anhaltend negativen Geschäftsentwicklung und der Entwicklung des Marktes eine Fortführung des Standortes wirtschaftlich nicht mehr darstellbar ist. Trotz erheblicher finanzieller Investitionen und umgesetzter Kostensenkungsmaßnahmen in den letzten Jahren konnte die Wettbewerbsfähigkeit nicht aufrechterhalten werden. Es ist geplant das Werk Ende 2025 zu schließen. Von dieser Maßnahme sind 471 Mitarbeiter betroffen."

Weitere Aussagen seien zunächst nicht möglich, hieß es weiter.

Magna zählt zu den größten Arbeitgebern im Mainviereck:

Die IG Metall will morgen eine große Protestveranstaltung mit mehreren Hundert Beteiligten organisieren, bei der sicher für den Erhalt des Standortes und ein Fortführungskonzept geworben wird.

Schon 2020 Jobabbau

Magna Mirrors hat schon im Jahr 2020 Stellen abgebaut – damals hatte das Werk noch rund 640 Beschäftigte. Magna hat ein weiteres Spiegel-Werk in Assamstadt bei Bad Mergentheim (Kreis Main-Tauber). Beide Betriebe sollen effizienter werden, hatte es noch im Sommer 2020 geheißen.

Magna Mirrors in Dorfprozelten.

Die Werke gehören zum Magna-Konzern, der auch einen Entwicklungsstandort in Sailauf (Kreis Aschaffenburg) unterhält. Dort gibt es auch ein Crash-Center, außerdem werden Assistenzsysteme entwickelt.



In Sailauf und Dorfprozelten hat das Unternehmen nach Angaben von Oktober 2022 zusammen fast 1150 Beschäftigte – womit Magna (noch) zu den 20 größten Arbeitgebern in der Region zählt.



Mit dem drohenden Wegfall von 471 Jobs in Dorfprozelten verlöre die Region Südspessart ein wichtiges wirtschaftliches Standbein.

Größte Arbeitgeber entlang des Mains zwischen Miltenberg und Wertheim sind die Möbelwerke Rauch (Freudenberg) und der Maschinenbauer Kurtz Ersa in Kreuzwertheim/Hasloch, mit knapp über 1000 beziehungsweise knapp unter 1000 Beschäftigten.

Ein Ende von Magna Mirrors in Dorfprozelten wird in jedem Fall für viele das Ende des wohnortnahen Arbeitens bedeuten.



Schwierige Branche

Aus der Autozuliefererbranche sind derzeit unterschiedliche Töne zu hören, je nach Bauteil. Generell steht sie unter Kostendruck seitens der Autobauer, die derzeit Rekordzahlen melden und Aktionären hohe Dividenden zahlen.

Die Zuliefer-Branche ist in Unterfranken stark vertreten, in Aschaffenburg unter anderem mit dem Airbag-Bauer Joyson Safety Systems in Aschaffenburg. Doch auch die frühere Takata gilt als Sorgenkind. Einst stark vertreten war auch der Lenkradbauer TRW, der die Produktion in Aschaffenburg längst abgebaut hat.

Ein weiterer wichtiger Zulieferer in der Region ist Waldaschaff Automotive mit Standorten in Waldaschaff und Esselbach bei Marktheidenfeld. Außerdem Continental in Babenhausen, wo ebenso stetig Jobs abgebaut werden – der Standort soll wohl 2028 geschlossen werden.

André Breitenbach