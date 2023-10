Bistro Flip in Faulbach bekommt neue Pächter

Christiane und Volker Schleßmann gehen in den Ruhestand

Faulbach 19.10.2023 - 12:34 Uhr 3 Min.

Nehmen im neuen Jahr im Gastbereich Platz: Christiane und Volker Schleßmann

»Vor allem Schiffsleute aus Holland oder Belgien legen an und kommen regelmäßig zu uns, treffen sich dann absprachemäßig mit anderen Schiffsbesatzungen nicht in Faulbach, sondern beim Flip. Auch die Wasserschutzpolizei aus Lohr und Aschaffenburg traf sich in ihrem Grenzbereich hier häufig zum Essen.«

Zweimal räumlich vergrößert

Begonnen hatte das Ehepaar 1988 mit einem deutlich kleineren Bistro, das lediglich aus dem vorderen Raum bestand. Bereits 1990 bekamen sie den Biergarten mit 30 Sitzplätzen dazu. 1992 nutzten sie die Möglichkeit, mit einem Durchbruch zur ehemaligen benachbarten Metzgerei das Sitzplatzangebot zu vergrößern. Danach konnten sie auch größere Feierlichkeiten in ihrem Flip ausrichten und einen Partyservice anbieten. Geblieben ist von Anfang an die Öffnungszeit um 17 Uhr.

Sukzessive wurde das zu Beginn kleinere Speisenangebot erweitert und den Wünschen der Gäste angepasst. Sonderwünsche, die auch andere überzeugten, wurden in die reguläre Karte aufgenommen, etwa die Pizza Christian, Harald´s Lendenteller oder das Alex Sandwich. Auf diese Weise haben sie ihre Gäste bei Erstellung der Speisekarte mit ins Boot genommen, ihr Lieblingsgericht nach ihnen benannt. Das sei eines ihrer Erfolgsgeheimnisse.

»Unser Publikum ist gemischt, alle Altersgruppen und Berufe fühlen sich hier wohl«, erklärt Schleßmann. Mittlerweile kommen junge Leute aus den Anfangstagen, die damals zum ersten Mal ausgehen durften, mit ihren Familien hierher. »Da sind Paare dabei, die wurden hier in dem Lokal zum Liebespaar«, ergänzt seine Frau, die auch dabei manchmal zum Seelentröster wurde, wenn es nicht so lief wie geplant. Als sich der letzte Pfarrer von ihnen verabschiedete, sagte dieser, die Wirtsleute seien näher an seinen Schäfchen als er, und deshalb sollten sie gut auf diese aufpassen.

Rückblickend sagt das Betreiberpaar, dass es für einen dauerhaften Erfolg ungeheuer wichtig sei, die Tätigkeit in der Gastronomie mit Leidenschaft auszuüben. Flip sei mittlerweile ein starker Name mit einem starken Konzept, das sie in all den Jahren immer weiter entwickelten. »Wenn man mit Herzblut dahintersteht, merken und honorieren das die Gäste.« Dazu gehöre immer auch eine saisonale Dekoration im Lokal.

Speisen frisch zubereitet

Weggezogene Faulbacher kehren bei ihren Besuchen in der Heimat immer wieder gerne bei ihnen ein, loben vor allem auch die gleichbleibende gute Qualität der Speisen, die sie stets frisch und selbst zubereiten. »Da kommt nichts aus der Konserve oder Packung.«

Auch auf die Frage, was Neueinsteiger als Gastronom vielfach falsch machen, hat Schleßmann eine eindeutige Antwort: »Gastwirt ist eine Berufung, kein Beruf« sagt er und ergänzt: »Gastronomie muss man leben, die ganze Mannschaft muss als Team auftreten, es ist täglich harte Arbeit und man muss zu einhundert Prozent dahinterstehen.« Wesentlich zum Erfolg trage auch das Personal bei, auf das sie sich immer verlassen konnten.

Die ersten 25 Jahre hatten sie keinen Ruhetag in der Woche und auch keine Schließtage wegen Urlaub. »Jeden Tag kam eine andere Gruppe fest zum Stammtisch, denen wollten wir nicht ihren Spaß, den sie bei uns hatten, durch einen Ruhetag nehmen«, sagt die Wirtin. Wie wichtig Stammkunden sind, haben sie während der Schließung durch Corona erfahren. »Die Gäste haben uns mit ihren To-Go-Bestellungen durch Corona getragen. Dieser Zusammenhalt war besonders wichtig, denn dadurch konnten wir unser Personal halten.«

Die Nachfolger

Glücklich sind beide mit ihren Nachfolgern, die den Flip wahrscheinlich Anfang Januar dann wieder eröffnen. Obwohl die Pacht nie öffentlich ausgeschrieben war, gab es einige Bewerber für die Nachfolge. Letztendlich haben beide sich für Sabine Müller und Steven Gerstenberger entschieden. Die kommen zwar aus Hasloch, sie ist aber gebürtig aus Faulbach. Sie hat jahrelang bereits bei ihnen als Angestellte gearbeitet. »Sie kennt das Flip, die Gäste und die notwendige Arbeit«, freuen sich die Demnächst-Rentner.

Vermissen werden sie die vielen sozialen Kontakte, die Stammgäste, die öfter in der Woche kamen. »Wir waren wie eine große Familie.« Was sie nicht vermissen werden, ist der Stress, den sie oftmals hatten, um rechtzeitig ihr Bistro zu öffnen. Was sie künftig genießen wollen, ist Zeit für Freunde zu haben, rechtzeitig auf Feiern, zu denen sie eingeladen sind, erscheinen zu können. »Jetzt war es häufig so, dass die große Party meist vorbei war, wenn wir nach Schließung des Lokales hinzukamen.«

