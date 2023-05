Bischof spricht Beschäftigten von Magna Mirrors seine Solidarität aus

Dorfprozelten 31.05.2023 - 12:38 Uhr < 1 Min.

"Gemeinsam mit Politik, Gewerkschaften und Katholischer Arbeitnehmer-Bewegung setze ich mich deshalb als Bischof des Bistums Würzburg, in dem Ihr Betrieb liegt, dafür ein, dass der Standort Dorfprozelten erhalten bleibt", heißt es demnach weiter. Die Arbeitsplätze im Werk seien für viele Menschen im Südspessart von großer Bedeutung und dürften nicht leichtfertig aufgegeben werden.

"Ich sehe Ihre Nöte und Sorgen und stehe in Ihrem Ringen um eine gute Zukunft an Ihrer Seite!", betont der Bischof in dem Brief. Betriebsseelsorger Marcus Schuck und die Seelsorger von Dorfprozelten stünden für Gespräche zur Verfügung.

dag