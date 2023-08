Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Biotop in der Altenbucher Waldstraße wird wiederbelebt

Raum für Artenvielfalt

Altenbuch 11.08.2023 - 11:54 Uhr 1 Min.

Franz Hegmann (links) ist sehr glücklich über den positiven Ausgang der Rettungsmaßnahmen des Biotops in der Waldstraße.

Ein großer Schritt hin zur Rettung des Biotops in der Altenbucher Waldstraße ist getan: Eine neue, diesmal stärkere Teichfolie für das biotopähnlich angelegte Reckenrückhaltebecken ist verlegt. Die Landschaftsbaufirma Markus Schwarzkopf aus Sailauf hat sich mit Hilfe des Bauhofs diese Woche nach aufwendigen Planierungsarbeiten darum gekümmert und das Becken damit für eine Erstbefüllung vorbereitet.

Nach Auskunft der Gemeinde bepflanzen Bauhofmitarbeiter den Teich zeitnah mit Seerosen und Uferpflanzen. Die Gesamtkosten der Maßnahmen belaufen sich laut Bürgermeister Amend auf rund 50.000 Euro.

Fische und Kleinreptilien nach Umsiedlung gestorben

Für die meisten Bewohner des vor einem Jahr teils trockengelaufenen Naturteichs gibt es indes keine Rettung mehr. Die »Angelfreunde Altenbuch« und einige Anwohner hatten die Fische und Kleinreptilien damals in große Wasserbehälter umgesiedelt. Bis heute überlebten fast keine dieser Tiere diesen Umzug. Viele Goldfische aus dem Teich fanden jedoch einen neuen Lebensraum in benachbarten Gartenteichen.

Amend meinte dazu, Kleinlebewesen und Kleinreptilien würden sich sehr schnell wieder auf natürlicher Art und Weise ansiedeln. Gartenteichbesitzer könnten sich bei Franz Hegmann oder der Gemeinde melden, wenn sie überzählige Goldfische für den Neubesatz abgeben wollen.

Franz Hegmann sagte als Sprecher der Anwohner des Biotops, er sei jedenfalls über den glücklichen Ausgang zur Rettung des Biotops sehr froh. Er lobte die Gemeindeverwaltung für ihre Arbeit. Abschließend sagte er: »Spätestens in einem Jahr werde man wieder eine Vielfalt an Wasserpflanzen, Seerosen, Fischen, Reptilien und Kleinlebewesen im neu geschaffenen Naturteich in der Waldstraße beobachten können.«

Leck in der alten Folie war das Problem

Vor einem Jahr hatte der kleine Naturteich in der Altenbucher Waldstraße aufgrund einer Beschädigung der Teichfolie massiv Wasser verloren. Der mit Seerosen, Goldfischen und kleinen Reptilien besiedelte Teich, der nur mit Regen- oder Oberflächenwasser gespeist wird, hatte als Folge des stetig sinkenden Wasserspiegels und der heißen Wetterlage gedroht »umzukippen«.

Schon damals hatte sich Franz Hegmann, der unmittelbar neben dem Biotop wohnt, dafür eingesetzt, das von den Anwohnern sehr geschätzte Gewässer zu retten. Nach anfänglichen Verwirrungen über die Zuständigkeit war es schließlich gelungen, die Gemeindeverwaltung für eine dauerhafte Lösung des Problems zu gewinnen. Der Teich war damals kurzfristig durch den Bauhof mit Ortswasser aufgefüllt und belüftet worden, um das Ökosystem zu erhalten. Weil diese Maßnahmen jedoch nur vorübergehend Erfolg brachten, hatte der Gemeinderat in einer der nachfolgenden Sitzungen beschlossen, das Biotop neu anzulegen.

