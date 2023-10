Bilderausstellung: Menschen und Motive aus Afrika

181 Fotos von einer fünfmonatigen Reise durch zehn Länder

Klingenberg a.Main 17.10.2023 - 13:51 Uhr 2 Min.

Eine Hererofrau aus dem Dorf Okorosave im Kaoko-Land im Norden Sambias. Die kulturelle Tradition der Herero verlangt, dass die Frauen trotz Hitze von bis zu 40 Gradmehrlagigen Röcke tragen. Hoffman: "Sie leiden still."

Fünf Monate war er unterwegs, mit Start in Johannesburg und dann per Bus, Zug und Schiff durch zehn afrikanische Länder: Malawi, Namibia, Sambia, Botswana, Swasiland, Mosambik, Simbabwe, Tansania, Äthiopien und Ägypten. Unter anderem - bei ihm noch so präsent, als wäre es gestern gewesen - ging es drei Tage lang mit der Bahn von Daressalam in Tansania nach Sambia, vorbei an den Kupferbergwerken.

Menschliche Kontakte

Dass es Hoffmann gelungen ist, mit den Menschen vor Ort Kontakt zu knüpfen, zeigen die Fotos. Sie bezeugen, dass zwischen Fotografierten und dem Fotografen eine gewisse Vertrautheit entstanden ist, dass niemand überrumpelt oder gegen seinen Willen fotografiert wurde. Eine schöne Abrundung dieses Vorgehens: Hoffmann schickte den Fotografierten einen Ausdruck der Bilder zu.

Ein Schwerpunkt der Reise waren die fast vier Wochen in Namibia, darunter bei den Himba und Herero im Norden des Landes mit einem einheimischen Guide sowie in der Hafenstadt Lüderitz, wo 1474 als erster Europäer der Portugiese Bartolomeo Diaz landete.

Deutsche Kolonialgeschichte

1883 kam in der Bucht der Bremer Tabakhändler Adolf Lüderitz an, der hoffte, in dem als wertlos geltenden Land Bodenschätze zu finden. 1884 wurde das von ihm unter fragwürdigen Methoden (»Meilenschwindel«) gekaufte Stück Land von 300 auf 150 Kilometer nach Hissung der Reichsflagge offiziell unter den Schutz des Deutschen Reiches gestellt. 1885 verkaufte er Lüderitzland an die Deutsche Kolonialgesellschaft für Südwestafrika.

Hoffmann war schon mehrfach in Afrika, erstmals im Alter von 20 Jahren in Togo. Dabei wählte er ausschließlich Unterkünfte, die keinen fast unüberbrückbaren Abstand zu den Einheimischen ergaben. Er logierte in einfachen Hotels oder bei Gastgebern, die er vor Ort kennenlernte, etwa bei einer Malawierin, die ein Straßenlokal betrieb. Auch sie wurde von Hoffmann auf einem aussagekräftigen Foto festgehalten.

Kein Mainstreamtourismus

Die Reise bildete eine Art Gegenentwurf zum Mainstreamtourismus. Das zeigen die 181 von Hoffmann selbst ausgedruckten Bilder im Format DIN A2 und A3. Das werden auch die Gespräche zeigen, die man vor den Bildern mit dem Gastgeber und mit Gästen führen kann, von denen sicher viele auch ihre Erfahrungen mit Afrikareisen haben werden.

Am Samstag werden interessante Details zum Empfang in den Dörfern zu hören sein, ein weiterer Beleg dafür, dass die Reise mit Mainstreamtourismus ganz und gar nichts zu tun hatte. Auch über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Hereros und den Himba kann man einiges erfahren. Dass auch bei einer sehr persönlichen und authentischen Afrikaerinnerung in Bildern Tiere eine Rolle spielen, ist klar - selbst wenn sie und die reizvollen, oft sehr attraktiven Landschaftsaufnahmen am Samstag nicht im Zentrum stehen.

Zur Person: Heiner Hoffmann Heiner Hoffmann, 1955 geboren, kam als kaufmännischer Leiter bei Bosch weit in der Welt herum. Im "Unruhestand" lebt er heute in seiner "Ceramik Art Galerie" im Klingenberger Stadtteil Trennfurt. Besucher können auf vier Etagen der ehemaligen Apotheke eine reiche Sammlung faszinierender Keramikobjekte, vor allem - aber nicht nur - aus Korea und Japan bewundern. Das Haus mit rund 500 Quadratmetern Wohnfläche ist heute eine spannende Kombination aus einem Museum mit einem großen Spektrum hochwertigster Keramik aus aller Welt, einer Galerie und einem Wohnhaus mit einer Fülle von beeindruckenden Erinnerungen an zahllose Reisen in fremde Länder und Kulturen, die dadurch auch Besuchern spürbar näher gebracht werden. hlin Kontakt: Alexander-Wiegand-Straße 1, Klingenberg-Trennfurt; E-Mail: h.e.m.hoffmann@gmail.com, Tel. 0172 7488960.