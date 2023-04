Bewegte Körper als politisches Statement

Kultur: Aufführungen im Projekt »Tanzlandkreis«

Miltenberg 20.04.2023 - 18:50 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Kölner Kompanie Emanuele Soavi tanzt und performt in Miltenberg und Stadtprozelten. Foto: Ursula Kaufmann

Im vergangenen Herbst sorgte das Projekt für kulturelle Highlights mit einem Auftritt im Bürgerzentrum Elsenfeld und einem Filmabend im Kino Passage in Erlenbach. Am Samstag und Sonntag, 22. und 23. April, je um 16 Uhr zeigen Tänzerinnen und Tänzer der Kompanie das Stück »Dialog of One / Atlas 2« in den alten Rathäusern in Miltenberg (Samstag) und Stadtprozelten (Sonntag.

Auf den Spuren von Tanzkünstlerinnen und -künstlern der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts suchen die Tänzerinnen und Tänzer der Emanuele Soavi incompany in dem Performance-Parcours ungewöhnliche Räume auf. In teils beengten Umgebungen spielen sie mit den Erwartungen der sie Betrachtenden.

Immer geht es dabei sowohl um das Ausloten von Grenzen - sei es in Bezug auf kulturelle oder geschlechtsspezifische Stereotype - als auch um das Aushalten eines zunehmenden inneren und äußeren Drucks. Ihre Körper zu Projektionsflächen zu machen, war und ist für die Tänzer ein geschickter Spiegeltrick um mit dem großen politischen Druck der Zeit umzugehen. Für das Publikum ist ist es eine spannende Erfahrung diesem Tanz im Spannungsfeld zwischen Öffentlichkeit und Rückzug ins Intime, zwischen tänzerischer Geste und politischem Statement zu folgen. Die alten Rathäuser in Miltenberg und Stadtprozelten lassen sich im Rahmen der Performance auf ganz neue Art und Weise erleben und bietendem Publikum Einblick in Räume, die sonst nicht für die Öffentlichkeit geöffnet sind. kü

bKarten im Vorverkauf gibt es beim Kulturreferat im Landratsamt unter Tel. 09371 501-501 und per E-Mail unter kultur@lra-mil.de oder an den Abendkassen.