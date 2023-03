Beteiligung in Odenwald-Allianz festgelegt

Gemeinderat: Neunkirchen präzisiert Beitrittsantrag

Neunkirchen 31.03.2023 - 10:58 Uhr < 1 Min.

Das Gremium hatte vor rund einem Jahr beschlossen, die Aufnahme in die Allianz zu beantragen. Im Februar bat die Lenkungsgruppe, die die Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) im Rahmen der Allianz steuert, daraufhin um ergänzende Angaben zum Aufnahmeantrag. Konkret ging es um die Frage, ob sich die Kommune an bestimmten Projekten beteiligten möchte. Die Lenkungsgruppe bat darum, mitzuteilen, welche Vorhaben sich mit den Zielen der Gemeinde decken.

Jeweils einstimmig beschloss der Gemeinderat, mit einem Geschäftsanteil von 1000 Euro der Genossenschaft Campus GO beizutreten, die ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) in der Region aufbaut, sich mit 500 Euro am Projekt BIG - Bewegung als Investition in Gesundheit zu beteiligen und die Einrichtung von gemeinsamen Stellen für Klimaschutzkoordination und Energiemanagement zu unterstützen.

Einstimmig abgelehnt wurde dagegen ein Beitritt der Gemeinde Neunkirchen zum Verein Bayerischer Odenwald, der Tourismus und Wirtschaft in der Region fördern soll und der unter anderem das Informationszentrum Bayerischer Odenwald in Amorbach betreibt. Die Mitgliedschaft hätte die Kommune 4000 Euro pro Jahr gekostet.

