Besucher genießen Atmosphäre bei "Kunst trifft Musik" in Sulzbach

Mit Konzert

Sulzbach 15.08.2023 - 09:28 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Veranstaltung "Kunst trifft Musik" der Marktgemeinde Sulzbach auf dem Place d'Urrugne am Sonntag bot ein tolles Ambiente, in dem es viel zu entdecken galt. Unser Bild zeigt den dritten Bürgermeister Norberg Elbert (links) zusammen mit Besuchern und Künstlern.

Die Veranstaltung startete am Vormittag mit der offiziellen Vernissage. Den ganzen Tag lang konnten Besucher das Ambiente genießen. Ab 17 Uhr spielte die Band Soul Transmission.

Veranstalter war wie schon in der Vergangenheit der Markt Sulzbach. Wie Norbert Elbert, dritter Bürgermeister, unserem Medienhaus sagte, habe es Jahre lang die Veranstaltung "Musik für die Daheimgebliebenen" gegeben. Das war ein Konzert in der Urlaubszeit für alle, die nicht verreist sind. Einige Jahre später sei die Ausstellung "Kunst an der Mauer" in der Gemeinde etabliert worden. Der Gedanke lag nahe, beide Events zu verbinden.

Dass sich das gelohnt hat, davon konnten sich Besucher am Sonntag ein Bild machen. An vielen Stellen war die Malerei ein Blickfang. Sie reichte von abstrakt bis gegenständlich, umfasste ganz unterschiedliche Motive und Techniken auf unterschiedlichen Formaten. Dazu gab es Kunsthandwerk in Form von eindrucksvollen Skulpturen und Objekten. Hinzu kamen Werke des Kunstprojekts "50 Jahre Markt Sulzbach". Wie Elbert sagte, seien die ausstellenden Künstler aus Sulzbach, Soden und Dornau oder kämen ursprünglich aus der Gemeinde. Daneben sei ein Gastkünstler vertreten.

Marco Burgemeister