Vier Gäste aus tansanische Gemeinde erleben drei Wochen Miltenberg in allen Facetten

Partnerschaft mit Wangama

Miltenberg 14.06.2023

Die Chemie stimmt zwischen den Gästen aus Tansania und ihren deutschen Gastgebern – hier beim Besuch der evangelischen Kirche in Miltenberg. Im Bild (von links) Elke und Gerd Clausmeier, Nehemia Erasto, Abel Mgao, Hawa Mbusi, Eva-Maria Osterrieder und Sayuni Vahaye.

Aus der einstigen Spendenaktion »Dächer für Kidugala« wurde eine Partnerschaft, die bis heute Menschen aus zwei Kontinenten zusammenbringt. Gegenseitige Besuche - auch wenn sie nur alle paar Jahre stattfinden und zudem die Corona-Pandemie dazwischenkam -, vertiefen diese Verbindung. Das letzte Mal waren die Miltenberger im Jahr 2016 in Afrika, nun konnten die Tansanier nach Miltenberg kommen - dank der Organisation Mission EineWelt, die die Flüge zahlte.

Siebenköpfiges Team

Damit eine Partnerschaft nicht nur auf dem Papier besteht, braucht es Aktive wie Gerd und Elke Clausmeier, Eva-Maria Osterrieder und Gina Huhn, die an diesem Dienstag mit Nehemia Erasto (28), Hawa Mbusi (34), Abel Mgao (47) und Sayuni Vahaye (53) eine Stadtführung unternommen haben. Die deutschen Partner sind Teil eines siebenköpfigen Arbeitskreises, der die Gäste drei Wochen lang bei sich wohnen lässt - die zwei Männer bei Gerd und Elke Clausmeier, die zwei Frauen bei Eva-Maria Osterrieder -, verpflegt und ihnen die Stadt mit ihren vielen Facetten zeigt.

Das Programm ist umfang- und abwechslungsreich, geht weit über den touristischen Bereich hinaus (siehe Infokasten). Gemeinsam soll am kommenden Sonntag um 10 Uhr in der Johanneskirche auch der jährliche Wangama-Gottesdienst gefeiert werden. Die Gruppe Rejoice wird dabei sein, afrikanische Klänge mit der Trommelgruppe Aboyami werden die Gäste an ihre Heimat erinnern. Nehemia Erasto wird sogar die Predigt auf Swahili halten

Wobei wir bei der Verständigung sind: Alle Tansanier sprechen als Muttersprache Swahili, die Unterhaltungen finden auf Englisch statt und sind manchmal etwas mühsam.

App übersetzt Swahili

Und dennoch funktioniert das Miteinander - auch dank der Hilfe einer Smartphone-App, die Eva-Maria Osterrieder Übersetzungen von Englisch auf Swahili ermöglicht. Da die Gäste aus Tansania mittlerweile Handys besitzen - nachdem ihr Ort 2016 an die Stromversorgung angeschlossen wurde -, wurde eine Whatsapp-Gruppe eingerichtet, mittels der man auch über Tausende von Kilometern Nachrichten und Bilder austauschen kann. Etwa über den neuen Kindergarten, der dank finanzieller Zuwendungen aus Miltenberg realisiert werden kann. Damit aber nicht genug: Gerd Clausmeier weist auf einen jährlichen Betrag aus Miltenberg hin, der es Konfirmanden in Wangama ermöglicht, Bibeln zu kaufen. Gerne geben die Mitglieder der Kirchengemeinde zudem Geld, um Waisenkinder bei der Schulausbildung zu fördern. »Die Leute geben gerne, wenn sie wissen, wohin das Geld geht«, sagt Elke Clausmeier und ihr Mann versichert: »Jeder Euro geht direkt nach Wangama.« Sowohl beim Wangama-Gottesdienst wie auch bei Besuchen in Schulen zeigen sich die Miltenberger spendabel, so dass die Freunde aus Wangama nachhaltig unterstützt werden können.

Eine andere Welt

Für Tansanier ist Deutschland eine andere Welt. Was Hawa Mbusi bereits nach kurzer Zeit aufgefallen ist: Das unerbittliche Zeitregime der Deutschen. »Hier ist 9 Uhr genau 9 Uhr«, lacht sie und zeigt auf ihre Uhr, in Tansania sei man bei Zeitangaben eher flexibel. Gestaunt hätten die Gäste auch bei der Vorführung von Spül- und Waschmaschine, ergänzt Eva-Maria Osterrieder, so etwas gebe es in den Haushalten ihrer Gäste nicht.

Umgekehrt, erinnert sich Elke Clausmeier, habe man bei einem Besuch in Tansania in den Gastfamilien ein ganz anderes Leben kennengelernt - was man auch als bereichernde Erfahrung empfunden habe. »Dieses private Kennenlernen ist unersetzlich und der Kern der Partnerschaft«, sagt Gerd Clausmeier und alle nicken. Am 24. Juni geht es für die Gäste wieder zurück nach Tansania und sie werden zuhause sicher viel zu erzählen haben.

Winfried Zang

Hintergrund: So sieht das Programm der Gäste aus Der Partnerschafts-Arbeitskreis hat für die vier Gäste aus Wangama in den drei Wochen ihres Aufenthalts ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Dazu gehören Besuche auf den Bauernhöfen Frey (Mon-brunn) und Eck (Mainbullau) sowie bei einem Imker, Abstecher im Kindergarten, im Jugendzentrum in Aschaffenburg, in der Berufsschule und der Werkstatt für Behinderte in Großheubach. Interessante Informationen bietet ein Besuch bei Erbacher in Kleinheubach, bei dem Aufforstungsprojekte im tansanischen Njombe gezeigt werden - einem Bezirk nahe Wangama. Sogar ein Besuch des Kirchentags in Nürnberg wurde den Gästen geboten. Dabei hatten sie Gelegenheit, den öffentlichen Nahverkehr einer Großstadt in allen Facetten kennenzulernen. Bei allen Programmpunkten sorgten die Gastgeber aber auch dafür, dass genug Raum blieb zum Ausspannen und zum Austausch mit der Gemeinde.