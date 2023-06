Besuch der Kita Spatzennest in Röllbach wird teurer

Gemeinderat erhöht Gebühren um fünf Prozent

Röllbach 21.06.2023 - 16:37 Uhr 3 Min.

Gebühren erhöht: Der Besuch der Röllbacher Kindertagesstätte "Spatzennest" (Foto) wird teurer.

Wie sieht ein möglichst gerechtes und faires Gebührenmodell für die Kindertagesstätte Spatzennest aus und wie können möglichst alle Elternwünsche und Bedürfnisse nach Buchungszeiten abgedeckt werden? Gleichzeitig muss darauf geachtet werden, dass Defizite und Deckungslücken nicht ins Unermessliche wachsen. Über diese Fragen diskutierte der Gemeinderat vor der Beschlussfassung am Dienstag lange.

Damit ging ein langes Hin- und Her in die nächste Runde: Der Gemeinderat beschloss bereits 2022 eine Gebührenerhöhung und Änderung der Buchungszeiten der Einrichtung. In der Folge ging ein Antrag des Elternbeirates ein, sich der Sache erneut anzunehmen, auch Elternbriefe erreichten die Verwaltung. Es fand darüber hinaus damals ein Austausch mit Bürgermeister Michael Schwing statt. Daraufhin wurde in einer weiteren Sitzung beschlossen, die Erhöhung zwar beizubehalten, allerdings wurden die Änderungen der Betreuungszeiten zurückgenommen. Ebenfalls wurde seinerzeit festgelegt, die Gebühren für die höchsten Buchungszeiten im Kindergarten um 15 Prozent anzuheben. Das seinerzeit Beschlossene trat zum 1. September 2022 in Kraft.

Gleichzeitig wurde der Bürgermeister 2022 damit beauftragt, mit Kita-Leitung und Elternbeirat einen Beschlussvorschlag auszuarbeiten, um einem stetig steigenden Defizit beim Betrieb der Kita entgegenzuwirken. In diesem Kontext sollten speziell eine höhere Bepreisung der sogenannten Randzeiten (früheste und späteste Buchungsstunden für den einzelnen Tag) als auch die Buchungszeiten generell Thema sein. Ein Beschlussvorschlag sollte bis Anfang 2023 vorgelegt werden. Dies dauerte nun länger, bis zur Sitzung diese Woche.

Paket mit Vorschlägen

Bürgermeister Michael Schwing präsentierte nun am Dienstag ein Maßnahmenpaket mit diversen Beschlussvorschlägen. Diese wurden im Rahmen von zwei Kindergarten-Workshops im Vorfeld erarbeitet und enthielten drei große Punkte: Zum einen die Reduzierung der Öffnungszeiten am Freitag um eine Stunde für Krippe und Kindergarten. Weiter war die Einführung einer neuen Gebühr bei der Nutzung der Randzeiten vorgesehen, für Kinder, die vor acht Uhr gebracht werden und für Kinder, die nach 14 Uhr (Krippe) oder nach 15 Uhr (Kindergarten) abgeholt werden vorgeschlagen: Dafür sollte ein Betrag von zehn Euro monatlich verlangt werden. Grundidee dazu sei gewesen, so Schwing, nicht eine pauschale Gebührenerhöhung anzugehen, sondern gezielt auf die Randzeiten zu schauen, da diese im Vergleich doch von relativ wenig Eltern für ihre Kindern genutzt würden. Weiter sahen die Vorschläge eine Erhöhung der Gebühren für das Mittagessen von 3,80 auf 4,50 Euro vor.

Debattiert wurde am Dienstag auch mit den Gästen der Sitzung, Vertreter aus den Reihen des Kita-Personals und Eltern. Letztendlich wurde aber nur einer - Reduzierung der Öffnungszeiten am Freitag - von den drei zuvor auf Basis der Workshops ausgearbeiteten Punkte wie vorgestellt umgesetzt. Nachdem bereits lange Diskussionen liefen verwarf das Gremium das von Schwing vorgestellte Maßnahmenpaket bis auf den genannten einen Aspekt und wandte sich doch wieder der Änderung der Gebühren im Gesamten zu. Beschlossen wurde eingangs erwähnte allgemeine Erhöhung von Krippen- und Kindergartengebühren um fünf Prozent. Dazu wurde eine Randzeitenbepreisung von zwei Euro pro Tag und Stunde beschlossen, was nach individueller Buchung tagesgenau abgerechnet werden soll. Weiter wurde festgelegt, bei den Preisen für Mittagessen das, was die Anbieter verlangen, eins zu eins weiterzugeben. Suppen wurden gestrichen.

Der Bürgermeister sagte, dass alle einstimmig gefassten Beschlüsse vorbehaltlich seien. Es muss noch geprüft werden, ob sie mit dem Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz vereinbar sind.

Marco Burgemeister

Gemeinderat in Kürze Baumfällung: Bürgermeister Michael Schwing und sein Stellvertreter Christian Speth (Röllbacher Liste) teilten mit, dass die das dortige Naturensemble prägende, große Buche an der Wassertretanlage Geschichte ist. Speth habe vor Kurzem bei einem Aufenthalt vor Ort von Personen den Hinweis bekommen, dass der Baum einen großen Riss aufweise. Der zweite Bürgermeister sagte, die große Laubmenge in Verbindung mit der aktuellen Trockenheit hätten dafür gesorgt, dass der Baum drohte, auseinander zu brechen. Schnell wurde eine Fällung organisiert, aber zwischenzeitlich sei bereits ein großer Teil herunter gekracht. Speth sagte, dass dies alles trotz ständiger Kontrolle des Bestandes passiert sei. Der noch stehende Rest der Buche sei dann entfernt worden. Zum Glück sei nicht mehr passiert und keine Personen zu Schaden gekommen. Da der Freizeitbereich, in dem der Baum Stand, von vielen Personen gerne genutzt wird, sei hier Gefahr in wesen.Neue Spielanlage: Die neue große Spielanlage auf dem Spielplatz an der Hermann-Schwing-Turnhalle ist mittlerweile aufgebaut und darf auch genutzt werden. Der Bürgermeister teilte mit, dass als Fallschutz in der Umgebung der Konstruktion Holzhackschnitzel verteilt wurden. Wie in der Sitzung deutlich wurde, hätten viele Kinder schon voller Vorfreude darauf gewartet, dass die Anlage endlich freigegeben wird.Auftragsvergabe: Bürgermeister Michael Schwing gab als nicht-öffentlich gefassten Beschluss bekannt, dass der Auftrag zur Beantragung der Fördermittel bezüglich des Wasser-/Abwasserleitungsbau im Rahmen der Sanierungsarbeiten in den Straßen "In den Vierteln"/"Im Steinig" zum Angebotspreis von 9870 Euro an ein Fachbüro aus Nürnberg vergeben wurde, mit dem die Gemeinde bereits gute Erfahrungen gemacht habe.