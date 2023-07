Bestattungen in Bürgstadt werden teurer

Bürgstadt. In der Sitzung am Dienstag hat sich der Gemeinderat noch mit diesen Themen befasst:

"Remosi": Mit sechs zu sechs Stimmen entschied der Rat sich de facto dagegen, sich an der Machbarkeitsstudie "Remosi" - sieben Brücken zu beteiligen. Einige Räte plädierten für eine Teilnahme an der Machbarkeitsstudie plädierten, da diese mit 15.000 Euro gedeckelt ist, anderen war es zuviel an Zukunftsvision. Kreisbaumeister Andreas Wosnik zeigte auf, dass eine Brücke für Fußgänger und Radler von der Großen Maingasse über den Main nur dann sinnvoll wäre, wenn es dort einen Bahnhof gäbe. Dazu müsste aber die Bahn einen weiteren Haltepunkt in Erwägung ziehen. Optimisten sehen das nicht vor 2035.

Glasfaser: Bürgermeister Thomas Grün gab bekannt, dass die Zusage von Glasfaser Plus, einem Unternehmen der Telekom, die Marktgemeinde mit Glasfaser zu versorgen, leider zurückgezogen wurde. Grund hierfür sei "die stark veränderte Ausgangssituation". Die Telekom hat auf die Entscheidung von Glasfaser Plus keinen Einfluss, so Grün, will Bürgstadt gerne eine Glasfaserperspektive bieten. Dazu soll bewertet werden, ob und unter welchen Voraussetzungen die Telekom selbst tätig werden kann. Sobald diese Bewertung abgeschlossen ist, wird die Marktgemeinde informiert.

Haushalt: Das Landratsamt hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für 2023 genehmigt. Die Kreditaufnahme 2023 lasse sich haushaltstechnisch noch vertreten, schreibt die Behörde.

Neubau: Dem Bauantrag für den Abbruch des Einfamilienhauses und Neubau eines Mehrfamilienhauses mit sechs Wohneinheiten im Streckfuß 33 wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt, nachdem nun die Stellplätze mit zwei Ein- und Ausfahrten erreicht werden können und die befürchtete Gefahrenstellen entschärft ist. Des weiteren sind die erforderlichen Spielflächen, wie von der Spielplatzsatzung der Marktgemeinde gefordert, nachgewiesen worden.

Parkplätze am Friedhof: Aus Nichtöffentlicher Sitzung gab der Verwaltungsleiter Thomas Hofmann bekannt, dass die Parkflächensanierung vor dem Haupteingang des Friedhofs im Steckfuß von der Firma Siemens, Großheubach zum Angebotspreis von 47.000 Euro ausgeführt wird.

Kita "Rasselbande": Der Auftrag für die Erd-, Maurer- und Betonarbeiten zur Erweiterung der Kindertagesstätte "Bürgstadter Rasselbande" ging an die Firma Marquart, Mömlingen zum Preis von knapp 900.000 Euro.

Sandweg10: Das gemeindliche Anwesen Sandweg 10 sanierungsbedürftig. Die Firma Breunig, Bürgstadt, wird die Fenster im Obergeschoss und die Haustüre zum Preis von 9000 Euro erneuern, das Gewerk Sanitär übernimmt die Firma SeGuBad, Leidersbach, für 6000 Euro und die Bodenlegearbeiten führt die Firma Herrmann, Bürgstadt, zum Preis von 5600 Euro aus.

Bestattung: Aus den Reihen der Gemeinderäte kam der Vorschlag, ein Infoblatt über die verschiedenen Bestattungsformen und den damit verbundenen Gebühren für die Bürger zu erstellen.

Sirenen: Auf Anfrage wurde mitgeteilt, dass die digitalen Sirenen zwar installiert, aber noch nicht umgestellt sind. asz