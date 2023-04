Bestattungen auf neuem Urnengrabfeld schon möglich

Hintergrund

Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Dienstag unter anderem noch mit folgenden Themen befasst.

Baugebiet Buschenweg: Das Gremium hat das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Aschaffenburg mit der Umlegung und Feststellung der Umfangsgrenzen im Neubaugebiet Buschenweg beauftragt. Da inzwischen die städtebaulichen Verträge mit den Eigentümern abgeschlossen sind, müssen die Grundstücke in der Weise neu geordnet werden, dass für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen. Da dies die Verwaltung erheblich belasten würde, erging der Auftrag an das Amt als unabhängige und neutrale Behörde.

Hochwasserschutz: Um bei einem künftigen Hochwasserereignis oder Starkregen besser vorbereitet zu sein, hat der Gemeinderat beschlossen, an dem Hochwasseraudit der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Hennef (DWA) teilzunehmen. Die Hochwasserexperten der DWA besprechen mit Vertretern der Kommune (z.B. Verwaltung, Bauhof, Feuerwehr etc.) die wichtigsten Punkte, begleiten und beraten die Kommunen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf knapp 15.000 Euro, eine staatliche Förderung von 75 Prozent ist möglich, sodass für Bürgstadt knapp .000 Euro an Kosten entstehen. Sowohl der 2. Bürgermeister Bernd Neuberger (UWG) als auch die Räte Gerhard Balles und Matthias Helmstetter (beide CSU) befürworteten diese Investition. Der Rat stimmte ohne Gegenstimme für die Teilnahme an dem Audit, Voraussetzung ist allerdings die Förderung durch den Freistaat.

Schöffenwahl: Das Interesse am Amt des Schöffen ist in Bürgstadt recht groß, acht Bürger haben sich als Kandidaten gemeldet, um in der Amtsperiode 2024 - 2028 als Schöffe tätig zu sein. Auf der Vorschlagsliste stehen Bissert Petra, Elbert Rudolf, Gramlich Christian, Krommer Marianne, Kurz Corinna, Rasokat Dietmar, Teixeira-Neuberger Mariana, und Walter Jutta. Die Liste wird an das Amtsgericht weitergeleitet, entschied der Rat.

Auftrag vergeben: Aus Nichtöffentlicher Sitzung gab Geschäftsstellenleiter Thomas Hofmann bekannt, dass im Rahmen der Erweiterung der Kita Rasselbande Brunnenbauarbeiten und Aufschlussbohrungen zu einem Brutto-Angebotspreis von 150.216,64 € in Auftrag gegeben wurden.

Erfrischungsgeld: Die Räte haben das Erfrischungsgeld für die Wahlhelfer und Wahlhelferinnen anlässlich der anstehenden Landtags- und Bezirkswahl am 8.Oktober 2023 festgelegt. Die jeweiligen Wahlvorsteher erhalten auf 35,00 €, alle anderen Wahlhelfer bekommen 25,00 €.

Wieder mehr Licht: Die reduzierte Beleuchtung öffentlicher Gebäude wie Rathaus und alte Kirche wird wieder auf das Niveau vor der Energiekrise ausgeweitet, gab Bürgermeister Thomas Grün bekannt. asz