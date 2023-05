Freifrau Inge von Aufseß ist letzte Laudenbacher Repräsentantin der alten Adelsfamilie

Besondere Zeitzeugin

Laudenbach 22.05.2023 - 13:02 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Erbprinzessin Stephanie zu Löwenstein gratuliert der 94jährigen Inge von Aufsess vor deren Wohnung im Nebengebäude des Schlosses zu ihrem Geburtstag. Stephanie zu Löwenstein besitzt den Silberteller, den 1940 Hugo von Aufsess von seinen Kameraden des Regiments Bamberger Reiter überreicht bekam, darunter auch die Unterschrift "Löwenstein".

Inge wurde am 19. Mai 1929 in Immenstadt im Allgäu geboren. Beim Gespräch im Schlosshof erklärt sie geistig sehr wach, dass sie damit in der Familie die große Ausnahme war: »Alle anderen Geschwister sind in München geboren worden. Aber ich hatte es wohl sehr eilig und meine Mutter hätte es nicht mehr bis München geschafft. Wahrscheinlich wäre ich im Zug auf die Welt gekommen.« Neun Kinder bekam Mechthild zwischen 1924 und 1940 - sechs Mädchen und drei Jungen. Vier davon starben, bevor sie zwei Jahre alt waren.

Lebendiger Geschichtsunterricht

Wenn Inge von Aufseß lebhaft davon erzählt, was sie in ihrer Kindheit und Jugend erlebt hat, werden die 30er und 40er Jahren lebendiger als im besten Geschichtsunterricht - egal, ob es um Erlebnisse im Schloss und dem Schlossgarten in Laudenbach oder um Erzählungen ging, die in der Stadtwohnung in Bamberg spielen. Mit Kriegsbeginn 1939 wurde Laudenbach der neue Lebensmittelpunkt der Familie - ohne den Vater, der als Oberstleutnant im Krieg war und 1944 im Alter von 45 Jahren in der Normandie fiel.

Die 94-Jährige erzählt, wie sie und ihre Schwestern nach 1939 in Laudenbach zur Schule gingen, vier Klassen in einem Raum und manchmal gab es auch »bitterböse Stockschläge«. Bamberg war damals keine echte Alternative mehr, weil die Situation in Laudenbach als viel sicherer galt. Die drei schulpflichtigen Schwestern - Inge, Gerlore und Herta - zehn bis 14 Jahre alt - besuchten bald die Oberschule mit Aufbauschule in Miltenberg.

Horst Eilbacher, Vorsitzender des HGV Laudenbach, hat sich einige Zeit vor dem Tod Gerlores 2020 ausführlich mit ihr unterhalten und erfahren, dass es auch dort nicht einfach war: »Die Unterrichtssituation war kompliziert: Es waren kaum noch Lehrer da; die mussten in den Krieg. Ältere Mitschüler mussten als Flakhelfer nach Schweinfurt. Auch Lehrer wurden zum Erteilen von Unterricht dorthin abgeordnet. Für Miltenberg mussten Pensionisten und alle möglichen sonstigen Aushilfen einspringen. Da ist auch viel danebengegangen.« In einem waren sich Inge und Gerlore einig: Die ältere Schwester Herta war als Mathegenie der Familie so dominant in dieser Begabung, dass »da nicht mehr viel für uns beide übriggeblieben« ist.

Ehrliche Selbstversorger

Wenn Inge über ihre Erinnerungen spricht, wird auch klar, dass für sie und ihre Familie der Einsatz für Schwächere und Bedürftige selbstverständlich waren. Ob es darum ging, am Kriegsende intensiv die Schulspeisung zu organisieren - aufwendig und arbeitsintensiv. Oder ob man darauf verzichtete, sich irgendwelche Vorteile zu verschaffen.

Da fällt der Jubilarin ein aussagekräftiges Erlebnis ein: Die Familie galt als Selbstversorger in der Notlage der Nachkriegszeit. Als eines der Schweine vor dem Schlachten mehr als vier Zentner auf die Waage brachte, gab das die Mutter ehrlich an und nahm in Kauf, dass diese »Übersau« - so die Klassifizierung - auf eineinhalb Jahre statt auf ein Jahr angerechnet wurde. Das rief zum Beispiel beim damaligen »Anker«-Wirt pures Unverständnis hervor und er kommentierte das mit: »Euch g'hört der Arsch versohlt.«

Das Laudenbacher "Mainschwimmbad" im Jahr 1938. Inge von Aufsess erinnert sich noch gerne, wie viel Spaß das damals ihr und ihren Geschwistern gemacht hat.

Eier von 1500 Hühnern

Auch damals schon ungewöhnlich, beim heutigen Frauenbild noch mehr: Während ihre Schwestern das Schloss für ihre Berufsausbildung verließen, blieb Inge in Laudenbach. Herta habilitierte und wurde Dozentin in München, Gerlore arbeitete als Biologin in einem Mainzer Institut, die zwei Jahre jüngere Alix promovierte in München, die jüngste Schwester Ursula, 1940 geboren, wurde Goldschmiedin.

Ein wichtiger Grund für Inge, in Laudenbach zu bleiben, war ihr ausgeprägtes Interesse an Tieren - die sie zu einer Art »Beruf« machte: Sie baute sich eine Hühnerfarm auf und verkaufte Eier an Privatleute in Miltenberg, Bürgstadt und Kleinheubach; Abnehmer größerer Mengen kamen als Selbstabholer ins Schloss. Inge: »Das war eine harte Arbeit, sieben Tage, Woche für Woche, wie das so ist, wenn man etwas mit Tieren macht.« Kein Wunder, wenn man weiß, dass sie damals bis zu 1500 Hühner hatte.

Sie lebte gerne in Laudenbach und bracht sich auch intensiv in das Dorfleben ein: Für die CSU war sie viele Jahre Mitglied des Gemeinderats und engagierte sich in der Kirchengemeinde als Pfarrgemeinderätin und Kommunionsspenderin. Dieses Engagement hatte auch die Mutter, Mechthild, gezeigt, die schon 1963 vom Gemeinderat als Ehrenbürgerin Laudenbachs ausgezeichnet wurde. Inge unterstützte wie auch nach ihrer Pensionierung Gerlore die Ortsvereine. Vor sieben Jahren verlieh der Heimat- und Geschichtsverein (HGV) den beiden Schwestern die Ehrenmitgliedschaft.

Wohnrecht im Schloss

Beide hatten schon 2001 beim Verkauf des Schlosses an die Familie zu Löwenstein ein lebenslanges Wohnrecht im Schloss erhalten. Heute lebt die Jubilarin in einem Nebengebäude, das gut für ihre Bedürfnisse geeignet ist, der Umgang nicht nur mit Erbprinzessin Stephanie von Löwenstein ist spürbar von Empathie und gegenseitiger Achtung geprägt.

Interesse an Aktuellem

Inge geht auch mit ihren 94 Jahren noch jeden Morgen zum Bäcker, gießt ihre Blumen, versorgt ihre zwei Schildkröten und besucht regelmäßig die Kirche im Ort, die ganz in der Nähe des Schlosses steht. Was rund um sie vorgeht, interessiert sie nach wie vor, so dass sie sich jeden Tag freut, wenn die Zeitung - das »Main-Echo« - geliefert wird.

Wenn mit ihr einmal die Linie der Laudenbacher Aufseß endet, wird die Familie nicht vergessen sein: Dafür sorgt schon der HGV, in dessen zweitem Chronikband im Herbst ein ausführlicher Beitrag über sie enthalten sein wird. Und dafür sorgt auch der »Aufseßring« in Laudenbach südlich vom Schlosspark.

Heinz Linduschka

Hintergrund: Die Familie Aufseß und das Schloss Laudenbach Die Aufseß sind ein fränkisches Uradelsgeschlecht mit dem Stammhaus in Aufseß im Landkreis Bayreuth. Sie wurden erstmals 1114 urkundlich erwähnt. Die direkte Stammreihe begann mit Otto von Aufseß (erwähnt 1296). Die Stammsitze der Familie sind die Schlösser Unteraufseß, Freienfels und Wüstenstein über dem Aufseß- und dem Wiesenttal in der Fränkischen Schweiz. Das Schloss Laudenbach wurde im zwischen 1717 und 1747 als Barockschloss erbaut. Schlossherren waren die Reichsfreiherren von Fechenbach. Von 1923 bis 2001 war das Schloss als Erbe im Besitz der Freiherren von und zu Aufseß. 2002 erwarb Alois Konstantin zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg aus Kleinheubach das Schloss als Wohnsitz für seine Familie. hlin/Quelle: wikipedia