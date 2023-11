Ralf und Niki Restel betreiben in Großheubach den Gasthof Zur Krone

Wirtshäuser mit Tradition Teil 2

Im Biergarten der »Krone« können die Gäste bei schönem Wetter die Sonne und das kulinarische Angebot genießen. In den Töpfen köcheln vorwiegend regionale Produkte (von links): Koch Orhan Kazgan, Krone-Chef Ralf Restel, Mutter Rosemarie Restel und Chefkoch Lukas Scheurich. Das Gasthaus Zur Krone in Großheubach wurde 1969 von Siegfried und Rosemarie Restel eröffnet. Seit 2005 wird es von Sohn Ralf mit Ehefrau Niki geführt.

Modernisiert und erneuert

Beide Wirtsleute haben zuvor bereits eine Ausbildung in der Gastronomie absolviert - Siegfried Restel in der Küche, seine Frau Rosemarie im Service. 1988 stieg Sohn Ralf in die Gastwirtschaft seiner Eltern mit ein, seit 1993 unterstützt ihn Frau Niki. Seit 2005 führen sie in zweiter Generation das Gasthaus, das sie nach und nach modernisiert haben. Auch eine neue Küche wurde eingebaut.

In drei Gasträumen finden rund 100 Gäste Platz, ebenso viele draußen im Biergarten mit der großen Terrasse. In der Scheune sind Feiern und Veranstaltungen mit bis zu 60 Personen möglich. Übernachten kann man in der Krone in neun Gästezimmern. Derzeit wird zudem ein kleines Boardinghouse für Familien und Geschäftsreisende modernisiert. Vier Köche sorgen für das Wohl der Gäste. Insgesamt umfasst das Personal der »Krone« 20 Mitarbeiter.

Erfahrungen aus Sterne-Küchen

Während Ehefrau Niki Restel (57) den Service leitet und sich vor allem um die Gäste kümmert, schwingt Ralf Restel (58) das Zepter in der Küche. Er begann 1983 eine Kochlehre im Weinhaus Anker in Marktheidenfeld. Von diesem Sternerestaurant ging es in die Schweizer Stuben nach Wertheim-Bettingen, nach eineinhalb Jahren wechselte er ins Zwei-Sterne-Haus Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe in Zweiflingen.

Niki Restel begann 1984 eine Lehre als Hotelfachfrau im Sterne-Lokal Zur Post in Bad Saulgau und absolvierte die Hotelfachschule in Tegernsee. Danach war ihr Ziel vorerst praktische und internationale Erfahrungen in der Hotellerie zu sammeln. Sie war unterwegs von der Schweiz bis zur Karibik und arbeitete von der Reservierungsleiterin bis zur Assistent Managerin.

Begeisterung für Weine

Außerdem ist Niki Restel Beirätin der Sommelier Union Deutschland. Um im Gasthaus als Sommelière tätig sein zu können, absolvierte sie 2011 eine Prüfung bei der IHK Koblenz. Durch ihre Weinbegeisterung hat sich auch die Weinkarte mit fränkischen aber auch internationalen Weinen vergrößert. Mittlerweile wird in der Krone auch von Sohn Gabriel angebauter Wein verkauft.

Für Ralf Restel ist Kochen Beruf und kreatives Hobby zugleich. Gut essen und trinken ist für ihn ein Stück Kultur. Beliebt ist sein paniertes Kotelett vom schwäbisch-hällischen Landschwein mit Wirsinggemüse und Salzkartoffeln. Auch Cordon bleu, Safran-Risotto mit Jakobsmuscheln und Riesengarnelen oder Carpaccio sind Gourmet-Tipps. Für Vegetarier gibt es je nach Saison mit Sellerieschnitzeln, Süßkartoffelpüree mit Gemüse, Tagliatelle mit Herbsttrüffeln und Pfifferlingen sowie Spargeln eine große Auswahl und auch Veganer werden auf der Speisekarte fündig. Der Einzugsbereich reicht weit über die Region hinaus.

Auszeichnung »Bib Gourmand«

Einen Stern hat die »Krone« zwar nicht, darf sich aber mit der Auszeichnung »Bib Gourmand« vom Guide Michelin schmücken (siehe Kasten). Dankbar sind die Restels ihren Gästen, die ihnen auch in Coronazeiten treu geblieben sind; dank Abholservice konnte der Betrieb am Laufen gehalten werden.

Ans Aufhören denken Ralf und Niki Restel noch lange nicht. Falls es die Gesundheit zulässt, wollen die beiden noch mindestens zehn Jahre arbeiten. Wie es später einmal weitergeht und wer einmal die Gaststätte übernehmen wird, ist noch völlig offen. Die Restels haben zwei Söhne. Der eine ist Winzer, der andere ist Hotelkaufmann und arbeitet in der Gastronomie.

Martin Roos

Hintergrund: Bib Gourmand Der Bib Gourmand des Hotel- und Reiseführers Guide Michelin gilt oft als Geheimtipp, da er weniger bekannt ist als der Michelin Stern. Es gibt ihn seit 1997. Der Bib Gourmand würdigt unabhängig vom Küchenstil frisch und sorgfältig zubereitete Gerichte und hervorragende Menüs, die zu einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten werden. ro