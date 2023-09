Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

So will eine Firma in Neunkirchen Jugendliche für das Handwerk begeistern

Berührungspunkte mit dem Handwerk schaffen

Neunkirchen 08.09.2023 - 14:29 Uhr 3 Min.

Hannes packt beim Gerüstaufbau mit an. Regina und Anna klettern auf dem Flachdach des Firmengebäudes der Firma Greulich. (von Links nach Rechts) Anna, Hannes und Regina arbeiten beim Aufbauen des Gerüsts gut zusammen. Die Crew-Mitglieder und Lukas Bayer stehen auf ihrem selbstgestellten Gerüst.

Um ih­nen drei Ta­ge lang ei­nen Ein­blick in ver­schie­de­ne Hand­werks­be­ru­fe zu ge­ben, hat sie die Fir­ma Greu­lich un­ter an­de­rem nach Neu­kir­chen und Wall­dürn ein­ge­la­den. »Wir wol­len Be­rüh­rungs­punk­te schaf­fen«, so The­re­sa Greu­lich, Toch­ter der Ge­schäfts­lei­tung. Kann das Ju­gend­li­che in Zei­ten des Fach­kräf­te­man­gels für das Hand­werk be­geis­tern?

Die Firma für Heiz- und Elektrotechnik hat sich für die Aktion von einem österreichischen Fensterbaubetrieb inspirieren lassen, der ebenfalls Schnuppertage für Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren anbietet. Um ein breites Bild der angebotenen Ausbildungsberufe zu vermitteln, erwartete die Teilnehmer ein abwechslungsreiches Programm, das unser Medienhaus zum Abschluss besucht hat.

Am ersten von drei Tagen ging es mit einem Einblick in den Büroalltag los. »Wir durften ein Badezimmer planen, Kundentelefonate simulieren und Werbung gestalten«, erzählt Anna, eine der Teilnehmerinnen. Sie ist mit ihrer Freundin Regina hier. Neben der Arbeit im Büro hat den Mädchen auch die Spenglerei gut gefallen. Hier durften die Teilnehmer ihre eigene kleine Dachrinne anfertigen, die später mit Blumen bepflanzt wurde.

Eine Tätigkeit in der Spenglerei oder dem Büro können sich die beiden 12-Jährigen nun gut vorstellen. Doch an den langen Arbeitsalltag müssen sich die beiden erst einmal gewöhnen. »Die Mädels waren nach dem ersten Tag fix und fertig«, berichtet Geschäftsführerin Barbara Greulich. Eine der beiden sei daheim sofort eingeschlafen.

Von der Werkstatt aus ging es am zweiten Tag zu einigen Baustellen der Firma. Hier bekamen die jungen Crew-Mitglieder einen Einblick darin, wie eine Heizungsanlage aussieht, wie ein Bad installiert wird und wie eine Photovoltaikanlage funktioniert. Neben der Arbeit dürfen Spiele und Pausen natürlich nicht fehlen, betont Theresa Greulich. Auf Instagram ist zu sehen, wie das abläuft: Nach dem Mittagessen packen die Jugendlichen in alter Manier das Schafkopfdeck aus oder starten den Tag mit einem Teamspiel.

Zum Abschluss der Schnuppertage ging es am Mittwoch hoch hinaus. Gemeinsam bauten die Teammitglieder auf dem Firmengelände in Walldürn ein Gerüst auf. Hier habe Theresa Greulich schon bemerkt, wie gut das Team über die Tage zusammengewachsen sei. Denn nachdem die Jugendlichen den ersten Teil noch unter Anleitung eines Fachmanns aufgebaut hatten, machten sie sich an die zweiten Hälfte des sechs Meter hohen Gerüsts dann allein ran.

»Da ging es schon los?«, erzählt Theresa Greulich. »Die Mädels hatten sich etwas besser gemerkt, welches Teil wohin gehört. Die Jungs konnten dann an anderen Stellen dazu helfen.« Nach der Einweisung in die Sicherung konnten die Teammitglieder dann die Aussicht vom Dach genießen und selbst Bleche montieren. »Die Kinder sind mega mutig«, lobt Theresa Greulich. Für zwei weitere Teilnehmer, Hannes und Marten, war das der Höhepunkt der drei Tage.

Neben Theresa Greulich wurde die Crew von Lukas Bayer begleitet. Der Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik zieht eine positive Bilanz der Tage: »Es ist sehr gut gelaufen, die Kinder haben es gut angenommen und waren auch sehr interessiert«. Besonders wichtig bei der Berufsfindung sei es, viele verschiedene Dinge auszuprobieren. »Ich selbst habe mich auch umentschieden. Ich war zuerst Beamter«, erzählt Bayer.

In der Schule liege der Fokus leider oft auf einem Studium, sodass eine Ausbildung im Handwerk weniger erstrebenswert erscheine. Für Lukas Bayer war es aber genau das Richtige. Ihm gefalle vor allem die Vielseitigkeit, die zum Alltag eines Handwerkers gehöre. »Man macht alle Schritte mit, das macht es spannend und abwechslungsreich - und am Ende sieht man, was man gemacht hat.«

Geschäftsführerin Barbara Greulich stimmt Bayer zu. Sie sieht vor allem eine Gefahr darin, wie wenig die Jugendlichen über die Notwendigkeit des Handwerks wissen. »Die Teilnehmer mussten erst einmal verstehen, wofür man diese Berufe braucht. Das ist im Moment ein großes Problem. Die Stellen werden nicht mehr besetzt, obwohl die Berufe so wichtig sind - auch in Zukunft«.

Zwei Teilnehmer konnten die »Experience Days« vom Handwerk offenbar überzeugen: Hannes und Marten interessieren sich nun für diesen Berufszweig. »Ich bin nicht der Typ, der im Büro sitzt«, stellt Hannes klar. Auch Marten kann sich eine Karriere im Handwerk gut vorstellen, möchte sich jedoch noch andere Berufe anschauen.

Spätestens im nächsten Jahr soll er dazu Gelegenheit haben, denn dann ist eine Ausweitung der »Experience Days« geplant. Weitere Betriebe wollen sich beteiligen, sodass Jugendliche unter anderem Berufe wie Fensterbauer und Bäcker kennenlernen können.

Lauren Seubert