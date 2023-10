Bernd Wetzel bewirbt sich um Zöller-Nachfolge

Bürgermeisterwahl: Unabhängiger Kandidat tritt an

Mönchberg 13.10.2023 - 17:51 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bernd Wetzel Bildunterschrift 2023-10-14 --> Bernd Wetzel. Foto: privat

Zöller wechselt nach 14 Jahren als Bürgermeister am 30. Oktober als Abgeordneter in den bayerischen Landtag. Sein Nachfolger wird am 28. Januar gewählt.

Der gebürtige Mönchberger Bernd Wetzel ist als Mitarbeiter der Gemeinde für das kommunale Gebäudemanagement verantwortlich. Außerdem ist er Personalratsvorsitzender der Gemeindeverwaltung. Vor seinem Wechsel in den Kommunaldienst war der gelernte Kommunikationselektroniker bei der Telekom beschäftigt. Wetzel ist verheiratet und hat drei Kinder.

Größere formale Hürden

Auch wenn er größere formale Hürden nehmen müsse als ein Parteikandidat trete ganz bewusst als Unabhängiger an, sagte Wetzel gegenüber der Redaktion. Ihm sei es wichtig, im Fall einer Wahl frei in seinen Entschlüssen zu sein und unabhängig zum Wohl der Gemeinde handeln zu können. Kommunalpolitisch war Wetzel bislang nicht aktiv, ist aber seit 34 Jahren ehrenamtlich als Gruppenführer und Gerätewart in der Feuerwehr engagiert, auch in der Wasserwacht und im Reitverein ist er Mitglied.

»Ich war immer jemand, der angepackt hat und der sich Aufgaben stellt«, sagt Wetzel von sich. Eigenschaften die notwendig seien angesichts der vielen dringlichen Projekte in der Gemeinde: »Der Breitbandausbau läuft, aber nicht optimal, die offene Ganztagsschule ist gestartet, muss aber etabliert werden und die Kindergartenerweiterung fertiggestellt werden«, sagt er. Dann brauche noch die Feuerwehr ein neues Gerätehaus und der Wald sei auch immer »ein großes Thema«, skizziert er erste Gedanken für sein Wahlprogramm.

kü

Hintergrund Bernd Wetzel. Foto: