Benjamin Bohlender will frischen Wind ins Erlenbacher Rathaus bringen

Der SPD/Grüne-Kandidat für Bürgermeisterwahl

Benjamin Bohlender: Der Kandidat von SPD und Grünen will Erlenbachs neuer Bürgermeiter werden.

Benjamin Bohlender fällt allein schon durch seine Größe auf. Der schlaksige Mann, der freundlich und klar spricht, hat beim Gespräch mit unserem Medienhaus seine Stadtratsmappe dabei. Kein Zufall: Politische Arbeit schreibt Bohlender, Fraktionsvorsitzender der SPD im Gremium, groß. Für ihn handelt es sich dabei um das Handwerk, eine gute Entscheidung gemeinsam zu treffen. Mit seinem Engagement in der SPD, dem Studium von Politik und Verwaltung, Stationen im Landtag und in einem Bundesministerium sieht er sich dafür gut gerüstet: "Ich habe das von der Pike auf gelernt."

Sein Wahlprogramm ist voll gepackt mit Ideen. "Wir wollen Erlenbach in allen Bereichen fit machen für die Zukunft", sagt er. Freilich werde nicht alles davon in sechs Jahren umzusetzen sein. "Aber wir wollen Fahrt aufnehmen und die Dinge angehen." Zu den kleinen Dingen, bei denen Bohlender künftig einen Unterschied machen will, gehören Anfragen von Bürgern. Zum Beispiel nach einem Müllereimer hier oder einer Sitzbank dort. Die bürgernahe Klein- und Detailarbeit soll beim SPD-Mann, den die Grünen ebenfalls zu ihrem Kandidaten gemacht haben, auch grüne Akzente erhalten: etwa will er sich für Radfahrer unkompliziert einsetzen, indem er auf Hinweise Bordsteine absenken oder Schilder aufstellen lässt. Der Klimaschutz selbst sei für ihn ein "übergeordnetes Thema", bei dem es dicke Bretter zu bohren gelte. "Das haben wir fest vor."

Die wichtigsten Vorhaben auf seiner Liste stimmen jedoch mit denjenigen seines Gegenkandidaten Christoph Becker (CSU) weitgehend überein, darin sind sich auch beide einig. Es geht ihnen um die Vits-Grundschule, die Gestaltung des Stadtzentrums zwischen Rathaus und Bahnhof ("Pro-Zent") und den Umbau des alten Feuerwehrhauses in der Barbarossastraße zum Vereins- oder Gemeinschaftshaus.

Warum für Bohlender die Vits-Grundschule an erster Stelle steht, erklärt er so: "Es gibt für mich nichts Wichtigeres als Bildung." Von 1998 bis 2002 sei er selbst hier zur Grundschule gegangen. Er findet, die Grundschule passe mit ihrem Charme der 1950er Jahre gut ins Stadtzentrum. Doch: "Man sieht schon von außen, dass der Putz bröckelt." Auch um mehr Räume zu schaffen, kann er sich einen Teilabriss und Teilneubau vorstellen. Er wolle in jedem Fall aber dem Wunsch der Schulfamilie nachkommen, die Schule am Standort zu erhalten. Das Vorhaben gehört für ihn ins größere Bild einer familienfreundlichen Stadt, für die sich seine Fraktion schon lange einsetze.

Auf Platz zwei seiner Vorhaben folgt wie bei Gegenkandidat Becker das Stadtzentrum. "Ein lebendiger Platz in der Stadtmitte mit schönem Café, das fehlt einfach in Erlenbach", sagt Bohlender. Er verbinde damit nicht nur die Hoffnung, dass auch Geschäfte davon profitieren. Für ihn sei auch wichtig, dass mehr Wohnraum entsteht. Beim Wohnraum will er darüber hinaus mit einem "Flächen- und Leerstandsmanagement" und dem Programm "Jung kauft Alt" nachhelfen. Es geht im einen Fall darum, Leerstand und Baulücken erst systematisch zu erfassen und dann zu füllen. Im anderen Fall darum, dass junge Menschen Altbauten kaufen und wieder schön herrichten. Das sorge nebenbei für ein schöneres Stadtbild, sagt Bohlender.

Ein Gemeinschaftshaus für die Erlenbacher Vereine sei dann an dritter Stelle "ein besonderes Herzensanliegen". Als Vorsitzender der Eintracht Mechenhard verstehe er, dass es für das Musikkorps und den Musikverein schlicht Räume für Proben brauche und die Frankenhalle nicht immer taugt oder zur Verfügung steht.

Bei Bohlenders Wahl zum Bürgermeister hätte er gemeinsam mit den Stimmen von SPD und Grünen eine knappe Mehrheit im Stadtrat. Die wolle er aber nicht ausspielen, sondern breite Mehrheiten suchen, sagt der 30-Jährige. Denn frischer Wind bedeute für ihn auch, dass er das Amt mit mehr Offenheit für die Ideen von anderen ausüben wolle - im Stadtrat wie gegenüber Bürgern. Es gehe ihm um mehr Transparenz und eine Beteiligung, "die aktiv gelebt wird".

Das untermauert Bohlender mit seiner bisherigen Arbeit als SPD-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat: Als er vor drei Jahren ins Gremium kam, habe sein erster Antrag im Gremium darauf abgezielt, dass Protokolle und Sitzungsunterlagen online für alle Bürger abrufbar seien. Zuletzt hatte er mit anderen Fraktionen eine Bürgerversammlung zur ICO-Erweiterung gefordert. "In diese Richtung wollen wir weitergehen", sagt er. "Wir wollen einen Kulturwandel zu mehr Offenheit und Verständnis."

Kevin Zahn

Zur Person: Benjamin Bohlender Alter: 30 Jahre; Partei: SPD; Ehrenamt: Vorsitzender des Gesang- und Musikvereins Eintracht Mechenhard; Abschluss: Master Verwaltungswissenschaften; Berufliche Laufbahn: Abteilungsleiter bei der Deutschen Rentenversicherung; Politische Laufbahn: stellvertretender Ortsvorsitzender der SPD seit 2015, Mitglied des Stadtrats und Fraktionsvorsitzender seit 2020; Familie: unverheiratet, keine Kinder.