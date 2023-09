Beim Glasfaserausbau sollen die Röllbacher Gehwege erneuert werden

Röllbach. Der Röllbacher Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Montag noch mit folgenden Themen beschäftigt:Klimaschutzkoordination: Einstimmig lehnte der Gemeinderat seine Unterstützung zur Schaffung einer interkommunalen Stelle zur Klimaschutzkoordination ab. Die Ablehnung wurde unter anderem damit begründet, dass die Gemeinde keine nennenswerte Projekte in Röllbach sehe. Bürgermeister Michael Schwing sagte, die Gemeinde sei in Sachen Energieeffizienz und Photovoltaik gut aufgestellt. Kleine Projekte in diesen Richtungen könne sie selbst stemmen.Jahresrechnung: Kämmerin Verena Hammer von der Verwaltungsgemeinschaft Mönchberg stellte die Jahresrechnung 2022 vor. Das Rechnungsjahr 2022 schließt jeweils ausgeglichen im Verwaltungshaushalt mit 3.968.944 Euro und im Vermögenshaushalt mit 2.017.497 Euro ab. Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt beträgt 401.151 Euro. Der allgemeinen Rücklage wurden 54.574 Euro zugeführt. Der Sonderrücklage Abwasser wurden 36.657 Euro zugeführt. Die Kassenlage der Gemeinde 2022 wurde als geordnet bezeichnet, zudem mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Röllbach blieb 2022 schuldenfrei. Die allgemeine Rücklage hatte zum 31. Dezember 2022 einen Stand von 1.287.831 Euro. Einstimmig nahm der Gemeinderat die Jahresrechnung zur Kenntnis. Der örtliche Rechnungsprüfungsausschuss wird in den kommenden Wochen die Jahresrechnung prüfen.Asphaltdecken: In der nicht-öffentlichen Sitzung am 17. Juli wurden Aufträge für Asphaltdecken vergeben: am Grüngutplatz (43.324 Euro), am Wirtschaftsweg zum Aussiedlerhof Grimm (38.123 Euro) und am Fahrradweg Richtung Röllfeld (42.181 Euro).Photovoltaik: Bürgermeister Schwing gab bekannt, dass ebenfalls in nicht-öffentlicher Sitzung am 17. Juli die Aufträge für die Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern des Kindergartens und des alten Feuerwehrhauses vergeben worden seien.Spielplatz: Schwing informierte, dass der neue Spielplatz Am Bangert nun angelegt sei.Waldbegang: Am Samstag, 30. September, findet der Waldbegang der Gemeinde statt. Start ist um 9 Uhr am Bauhof. Passend zum Thema teilte der Bürgermeister mit, dass es im gemeindlichen Forst eine neue schadhafte Fläche gebe, die sich für ein Aufforstungsprojekt eigne.