Beim Ball des Jahres das Tanzbein schwingen

Gesellschaft: 13. Januar in Mömlingen - Vorverkauf läuft

Mömlingen 23.10.2023 - 12:12 Uhr < 1 Min.

Der Ball des Jahres in der Ludwig-Ritter-Halle gehört zu den großen gesellschaftlichen Ereignissen im Landkreis. Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Archivfoto: Martin Roos

Das Deko-Team wird die Sport- und Kulturhalle wieder mit Decken- und Tischschmuck in einen stilvollen Ballsaal verwandeln. Die Showband »Gloria-Sextett«, bekannt von zahlreichen Bällen im In- und Ausland, bietet ab 20 Uhr mit ein breit gefächertes Musikprogramm aus allen Epochen und Stilrichtungen der Tanzmusik. In den Musikpausen wird das Publikum wieder durch Showeinlagen unterhalten.

Das neue Mömlinger Prinzenpaar mit seinem Hofstaat und der Prinzengarde des MCV wird mit einem Gardetanz wieder einen Vorgeschmack auf die heiße Phase der fünften Jahreszeit geben. Der Tanzsportclub Walldürn bietet eine Show-Aufführung. Bei entsprechender Nachfrage soll es wieder einen Single-Tisch geben, an dem auch Besucher ohne Begleitung den Abend in Gesellschaft genießen können.

Der Ball des Jahres findet zum 48. Male statt. Er zählt zu den größten Bällen am bayerischen Untermain. Vorläufer war der Sportlerball, der in Erlenbach stattfand. Seit dem Bau der Kulturhalle, der jetzigen Ludwig-Ritter-Halle findet die Veranstaltung in Mömlingen statt. Veranstalter ist der Vereinsring Mömlingen.

Der im Februar 2021 verstorbene Ludwig Ritter hatte 38 Bälle organisiert. Danach hat er die Organisation in die Hände der Ehepaare Klaus und Christl Kühnapfel sowie Dieter und Annette Schwinn mit ihrem Team gelegt. Mit dem Erlös werden Mömlinger Vereine unterstützt.

b Infos und Kartenbestellung bei Klaus Kühnapfel, Tel. 06022 38383, Sigrid Kämmerer, Tel. 06022 31722, oder per E-Mail: balldesjahres@moemlingen.org

ro