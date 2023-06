Bei MSV-Jubiläum lassen Groß und Klein das runde Leder rollen

Miltenberg 26.06.2023

110 Jahr MSV Miltenberg Spiel gegen Victoria Aschaffenburg

Richtig wuselig war's am Sonntag, als 24 Jugendmannschaften der Altersklassen U 7 bis U 13 den Platz belebten und mit Ehrgeiz und Eifer um den Turniersieg und die Pokale kämpften. Ein wenig enttäuscht waren die Veranstalter vom Zuschauerinteresse am ersten Tag, als sich am Nachmittag die Gastgeber der Mannschaft des Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg (im Bild blaue Trikots) stellten. »Aber da zählt natürlich der sportliche Erfolg«, ordnet MSV-Vorsitzender Mirko Schmidt mit einem Hauch Selbstironie die 0:6-Niederlage seiner ersten Mannschaft als respektables Ergebnis gegen den weit höherklassigen Gegner ein. Präsentieren konnte sich auch die Damenmannschaft des MSV im Spiel gegen den FC Langen. Die Begegnung hatte mit Landrat Jens Marco Scherf einen prominenten Schiedsrichter. Gefeiert wurde am Samstagabend mit der Partyband Bayernmafia im eigens aufgebauten Festzelt und am Sonntag beim Frühschoppen, so dass die Vereinsverantwortlichen am Ende der zwei Tage mit großem Aufwand und Einsatz vieler Helfer zufrieden Bilanz zogen.

