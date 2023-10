Beeindruckende Vielfalt der Chormusik

Eschauer Liedertafel und Gäste gestalten in Elsavahalle einen klangvollen Abend

Eschau 03.10.2023 - 14:11 Uhr 1 Min.

Herbstkonzert in der Elsavahalle Eschau. "Liedertafel 1844" Eschau unter Leitung von Erwine Knecht

Vorsitzende Steffi Günther moderierte den klangvollen Nachmittag und stellte die einzelnen Chöre vor. Nach dem »Traum vom Glück«, einem Walzer von Johannes Brahms, zeigte die »Reine Männersache« aus Wenigumstadt/Mömlingen unter der Leitung von Oliver Zahn, dass Männerchöre noch lange nicht zum alten Eisen gehören. In einer Komposition von Udo Jürgens stellten sie klar »mit 88 Jahren, da fängt das Leben an« und »mit den Kumpels, vom Männerchor, gehen wir einen saufen, bis morgens früh um vier«. Und dass eine Männerchorprobe oft ein feucht-fröhliches Nachspiel hat, bewiesen sie mit dem Trinklied »Los en trinke«, begleitet vom rhythmischen Klatschen des Publikums.

Ausdrucksstarke Hymne

Der Sängerkranz Oberbessenbach (Leitung Alexej Gubin) präsentierte sich auf vielfältige Weise, fiel auch durch drei sehr junge Nachwuchskräfte auf, die bereits in den Chor integriert waren. Ausdrucksstark war die klassische Hymne »For the Beauty of the Earth«, eine fließende Choralmelodie. Nicht minder beeindruckten die weiteren Darbietungen: der Folk-Rock-Song »Halleluja« von Leonhard Cohen, die Filmmusik aus dem König der Löwen und die Ballade »You are the Reason«.

Durch kurzfristige Absagen aus ihren Reihen konnte der Gesangverein Frohsinn Kirchzell (Leitung Hermann Trunk) nicht sein gesamtes Klangvermögen präsentieren, aber trotzdem war ihre Darbietung mit modernen Liedern von Lorenz Maierhofer (Cantemus, Weit weit weg), den durch Peter Maffay bekannten sieben Brücken und dem Popsong »Can't Help falling in Love«, den Elvis Presley berühmt machte, durchaus hörenswert.

Ein vielseitiges Repertoire brachte der Männerchor 2000 aus Kleinwallstadt unter dem Dirigat von Heinz Mechler auf die Bühne der Eschauer Elsavahalle. Das Lied »Jagd und Wein« beschreibt ein fröhlichen Jagdtag, der natürlich mit Wein anständig abgeschlossen werden muss. Ob Schubert »Nächtliches Ständchen« dem Mädchen galt, das im vorherigen Lied besungen wurde?

Eckhard Leeb war der Solist beim alpinen Lied der Berge »La Montanara«. Die drei folgenden Titel hatten eine logische Reihenfolge, zumindest wenn es »das Dorfgeheimnis« ist, dass man dann, wenn »kein Tropfen im Becher mehr ist«, nur noch »Good Night Ladies« singen kann.

Melancholische Klänge

Sechs Titel, gut einstudiert von Klaus-Georg Müller, präsentierte der Großostheimer Gesangverein Concordia 1886 sehr überzeugend. Volkslieder, die melancholische Ballade »Take my Heart«, ein ebenso trauriges Liedgut wie »Signore delle Cieme« von Guiseppe de Marzi, der Hymne italienischer Alpinisten für einen Kollegen, der beim Bergsteigen verunglückt ist. Ihren Part beendeten sie mit dem Gospel »Steel Away«.

Zum Abschluss des unterhaltsamen Nachmittags sangen alle Chöre gemeinsam das »Lied der Freundschaft«. Das gut zweieinhalbstündige Konzert war auch der Beweis, dass nach Corona Chorgesang wieder überzeugend dargeboten werden kann.

Christel Ney