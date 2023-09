Bebauungsplan für Kita-Neubau auf den Weg gebracht

Dorfprozelten. Der Dorfprozeltener Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Dienstag noch mit folgenden Themen beschäftigt:

Spielplatz Stockgraben: Zwei Spieltürme am Spielplatz Stockgraben, die vor 22 Jahren durch eine Bürgerinitiative erstellt wurden, sind nicht mehr standfest und wurden deshalb vom Bauhof gesperrt. Aktuell liegen der Verwaltung drei Angebote für eine Ersatzbeschaffung in Höhe von rund 15.000 bis 18.000 Euro vor. Die Vergabe erfolgte im nichtöffentlichen Teil der Sitzung.

Wasserversorgung: Der Austausch von fünf Schieberkreuzen ist aktuell in vollem Gange. Die Arbeiten in der Industriestraße (Werkseinfahrt Magna Mirrors), im Kreuzungsbereich Flurweg/Weinbergstraße und im Hessengraben sind bereits abgeschlossen. Aktuell finden Austauscharbeiten an den Kreuzungen Spessartring/Bahnstraße und An der Hohl/An der Bubenklinge statt. Zusätzlich wurde das Büro Walter Ingenieure beauftragt, um das aktuelle Wasserleitungsnetz zu beurteilen und Lösungsmöglichkeiten vor allem für den niedrigen Wasserdruck an den Ortsrändern aufzuzeigen. Sobald Ergebnisse vorliegen, wird sich der Gemeinderat mit diesem Thema beschäftigen.

Friedhof: Ein Vor-Ort-Termin des Arbeitskreises Bau auf dem Friedhof zeigte einigen Handlungsbedarf auf. So soll eine rollstuhlgerechte Rampe an der Leichenhalle errichtet werden, um einen barrierefreien Zugang zum Gebäude zu gewährleisten. Außerdem sind die Urnengrabstellen bis auf wenige freie Plätze alle belegt. Es gelte daher zu überlegen, eine vierte Urnenwand zu bauen oder alternativ andere Urnengrabstellen zu erschließen. Ob im alten Friedhofsteil aufgrund vieler aufgelöster Grabstellen eine Neugestaltung durch zusätzliche Sitzgelegenheiten oder den Bau eines Pavillons erforderlich ist, werde man gemeinsam mit dem Arbeitskreis Bau und der fachlichen Unterstützung der beiden ortsansässigen Steinmetzbetriebe erörtern.

Feuerwehr: Die Ausschreibung des neuen Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 soll in Zusammenarbeit mit der Firma BFG in Regensburg erfolgen. Da die Gemeinde Insingen ebenfalls ein Fahrzeug dieser Bauart anschaffen möchte, will Kommandant Florian Haberl Möglichkeiten für eine gemeinsame Beschaffung ausloten, die einen erhöhten Fördersatz für beide Gemeinden bringen könnte.

Auftragsvergaben: Der Auftrag für die Erstellung eines Pflege- und Entwicklungsplans mit Gestaltung des Umfelds des Storchenbrünnleins wurde zum Angebotspreis von 3450 Euro vergeben. Die Verwaltung wird nach Abschluss der Planungen einen Förderantrag im Rahmen des Projektes »Auf zu lebenswerten Bächen« stellen. Das Büro Walter Ingenieure aus Tauberbischofsheim erhielt den Auftrag für eine hydraulische Rohrnetzberechnung für die Wasserversorgung zum Angebotspreis von rund 26.000 Euro. Die Tiefbauarbeiten für den Radweg entlang der Firma Magna Mirrors wurden an die Firma Zöller Bau in Triefenstein-Lengfurt zum Submissionspreis von rund 59.000 Euro vergeben. wero