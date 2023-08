Beavers will Open-Air-Reihe im nächsten Jahr fortsetzen

Erlenbach a.Main 15.08.2023 - 10:55 Uhr 1 Min.

Anyone's Fool als Support wurden am Freitag ebenfalls begeistert aufgenommen, hatten viele Klassiker von stilprägenden Hard Rock-Bands im Gepäck.

Christoph und Robin Reichel-Dittes ziehen eine positive Bilanz der Open-Air-Woche im Erlenbacher Beavers: "Das zweite Wochenende sowie Open Mic und Rudel-Sing-Sang am Dienstag und Mittwoch liefen überwältigend gut", sagen die Clubbetreiber. "Es herrschte eine durchweg ausgelassene Stimmung, die Gäste haben gefeiert und mitgesungen." Für 2024 planen sie wieder eine Open-Air-Reihe.

Sowohl das Auftakt-Doppel am 4. und 5. August mit jeweils zwei Bands, als auch das Open Mic am darauf folgenden Dienstag und der Rudel-Sing-Sang mit Tom Jet am Mittwoch seien sehr gut besucht gewesen. Am vergangenen Wochenende ging die diesjährige Sommerevent-Reihe in die finale Runde: Die beiden Bands Anyone's Fool und We Rock Queen zogen erneut mehrere Hundert Gästen an. Sie boten am Freitag ein großes Konzertspektakel, während am Samstag ein DJ-Abend unter dem Motto "Disco Sound" mit Schwerpunkt auf Musik der 1980er Jahre die Menschen mitriss.

"Mit dem Wetter hatten wir am zweiten Wochenende auch großes Glück", freuen sich die beiden Clubbetreiber. "Trocken und nicht zu warm." Sie mussten aufgrund des Regens und kälterer Temperaturen die ersten Konzerte der als Open-Air-Veranstaltung geplanten Reihe noch ins Clubinnere verlegen. Im Laufe der vergangenen Woche konnte das Beavers aber doch noch die Freiluft-Bühne aufbauen. So durften die Gäste zum Abschluss der Woche also richtiges Open Air-Feeling genießen.

Zum Freitag: Anyone's Fool haben sich dem traditionellen Hardrock der ganz großen Namen verschrieben. Bestens aufeinander abgestimmt und mit viel Spielfreude boten sie ihren Gästen einen tollen Querschnitt durch etliche stilprägende Jahre der Musikgeschichte. Darunter zum krönenden Abschluss "Smoke On The Water" von Deep Purple, nachdem zuvor im Set ebenfalls schon "Child In Time" von den britischen Rock-Giganten für Begeisterung sorgte.

Nach kurzer Umbaupause war es an der Zeit für "We Rock Queen", die Bühne zu betreten. Die Band ist seit vielen Jahren gern gesehener Gast im Beavers und kann auf eine treue Fanbasis vertrauen. Dementsprechend voll wurde es vor der Bühne. Das Niveau der erfolgreichen Gruppe spricht für sich und mit ebenfalls großem Engagement eröffneten sie mit "One Vision" ihr abwechslungsreiches Programm voller Hits von Queen. Als i-Tüpfelchen gab es für die Besucher guten Sound und eine stimmungsvolle Lightshow mit dazu.

Marco Burgemeister