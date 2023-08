Beavers und Kino-Passage tun sich zusammen

Kultur: Filmplakatausstellung, Konzert und Open-Air-Kino am Samstag, 2. September - Sir Elton John steht im Mittelpunkt

Erlenbach a.Main 21.08.2023 - 14:54 Uhr

Blick in die Ausstellung "Schauspielernde Musiker und musizierende Schauspieler" 2022 im Beavers: Die Neuauflage soll laut Clubbetreiber Christoph Reichel-Dittes eine ähnliche Größenordnung aufweisen.

"Die Resonanz auf unsere erste Filmplakatausstellung war sehr gut!", sagt Clubbetreiber Christoph Reichel-Dittes. Die Besucher erwarteten seinerzeit viele Plakate und Soundtrack-Plattencover. Viele Leute hätten dann gefragt, ob es eine Neuauflage geben könne, berichtet Reichel-Dittes.

Diesen Wünschen trägt das Beavers nun Rechnung. Die Ausstellung soll in etwa die gleiche Größenordnung (2022 waren es rund 120 Plakate und etwa 600 Schallplatten-Cover) haben, aber um einige Exponate ergänzt werden.

Einlass ist am Samstag, 2. September, um 19 Uhr. Das Konzert von Aston beginnt um 19.30 Uhr und soll laut Ankündigung unter anderem Hits wie "Candle In The Wind", Rocket Man" und "Can You Feel The Love Tonight" beinhalten.

Zwischen den Nummern werden Hintergrundinformationen und Entstehungsgeschichten zu den Songs präsentiert. "Mit der Show erfülle ich mir einen lange gehegten Traum. Elton John ist eines meiner großen musikalischen Vorbilder", erklärt Aston dazu.

Das Beavers informiert, dass Dieter Lebert von der Kino-Passage Leinwand und Projektor mitbringen wird, um dann um 21.30 Uhr im Freien "Rocketman" zu zeigen. Neben den Getränken sollen Popcorn und Chips den Gästen Kinofeeling bescheren.

Die Tickets sind in zwei Kategorien aufgeteilt: Einerseits kann eine Karte für das Livekonzert und die Kinovorführung erworben werden, daneben gibt es die Möglichkeit, sich nur ein Ticket für den Film zu sichern. Der Besuch der Ausstellung "Schauspielernde Musiker und musizierende Schauspieler" im Hauptsaal des Beavers ist in beiden Ticketvariationen enthalten.

Karten im Vorverkauf unter https://www.beavers-music.de oder an der Abendkasse

