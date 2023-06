Beavers präsentiert in Erlenbach Musik und mehr unter freiem Himmel

Open-Air-Programm beginnt am 4. August

Erlenbach a.Main 26.06.2023 - 15:43 Uhr 2 Min.

Spielt am Freitag, 11. August, die Hits der britischen Rocklegende Queen: die Band We Rock Queen.

Dieser Sommer ist für den Club, der 2021 in Erlenbach eröffnete, die dritte Open-Air-Saison an diesem Standort. Das Platzkontingent (anzufragen über den Club) für Rollstuhlfahrer auf einem erhöhten Podest, die Verkaufsstände sowie die Möglichkeit, im Foyer Rock- und Pop-Memorabilia zu bewundern, werden beibehalten.

Den Auftakt markiert am Freitag, 4. August, die Coverband Rockwood, die Lieder aus den 70ern, 80ern und 90ern präsentiert. Vor ihnen treten Backintime auf, die ebenfalls Klassiker spielen.

Am Samstag, 5. August, steht die Böhse-Onkelz-Nacht mit Heilige Legenden an. Die Band war bereits zuvor im Beavers zu Gast. Als Vorgruppe treten V.E.R.S.U.S. auf, die mit deutschsprachigen Texten sowie Musik und Attitüde in der Schnittmenge aus Hard-Rock, Punk und Metal punkten wollen. Ihr selbst komponiertes und getextetes Material präsentierten sie bereits im Dezember 2022 im Beavers, auch damals zusammen mit Heilige Legenden.

Am Dienstag, 8. August, gibt es die Offene Bühne erstmals am Beavers unter freiem Himmel: Instrument mitbringen, ans Mikrofon treten und los, so lautet das Motto. Dabei richtet sich der Abend nicht nur an Solo-Musiker und Bands, auch Poesie wurde hier bereits vorgetragen.

Am Mittwoch, 9. August, ist dann Mitsingen angesagt: Sänger und Gitarrist Tom Jet gibt den Takt und Text vor und animiert das Publikum zum Mitmachen. Im Gepäck hat er Songs von damals und heute ohne Genre- oder Stilbegrenzungen. Die Texte zum Mitsingen werden auf eine Leinwand projiziert.

Das finale Wochenende wird dann am Freitag, 11. August, von der Queen-Coverband We Rock Queen eingeläutet. Die Band ist Stammgast im Club. Ihre Besonderheit: Gitarrist Frank Rohles wurde als Gitarrist für die Originalbesetzung des "We Will Rock You"-Musicals von den Queen-Musikern Brian May (Gitarre) und Roger Taylor (Drums) persönlich ausgewählt. Als Vorband treten Anyone's Fool auf, die sich dem Hard-Rock der 60er und frühen 70er annehmen.

Das Finale bildet am Samstag, 12. August, der DJ-Abend "Disco Sound - Musik aus den 80ern und mehr?". Es soll eine Sommernachtsparty werden; ergänzt wird das Repertoire mit einer Liedauswahl aus den 90ern.

Christoph Reichel Dittes bestätigt, dass es immer wieder eine Herausforderung sei, das Open-Air-Angebot auf die Beine zu stellen. Robin Reichel-Dittes sagt: "Wir freuen uns, wenn unser Angebot den Leuten gefällt. Bei den Open Air-Events ist es immer eine andere Art von Planung - und draußen im Freien ist es natürlich auch eine andere Atmosphäre als bei Clubkonzerten!"

mab

Zahlen und Fakten: Beavers Open-Air-Programm in der Übersicht Freitag, 4. August: Rockwood und Backintime (Vorband), Einlass ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.Samstag, 5. August: Böhse-Onkelz-Nacht mit Heilige Legenden und V.E.R.S.U.S. (Vorband), Einlass ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.Dienstag, 8. August: Offene Bühne, Einlass ab 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr, an diesem Abend ist der Eintritt frei.Mittwoch, 9. August: Mitsing-Abend, Einlass ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.Freitag, 11. August: We Rock Queen und Anyone's Fool (Vorband), Einlass ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.Samstag, 12. August: DJ-Abend "Disco Sound - Musik aus den 80ern und mehr?", Einlass ab 19 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr. Weitere Informationen und Tickets: www.beavers-music.de