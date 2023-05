Beatles Revival Band begeistert im Beavers Zuschauer

Konzert: Fokus auf Jubiläumsalben »With The Beatles« und »Please Please Me« und Evergreens der »Fab Four«

Erlenbach a.Main 03.05.2023 - 12:31 Uhr 2 Min.

Die Beatles Revival Band präsentierte bei ihrem Gastspiel am Sonntag im Erlenbacher Beavers zahlreiche Klassiker der Fab Four aus Liverpool, hatte dabei auch Augenmerk speziell auf zwei Alben gelegt, die heuer ihr 60-jähriges Jubiläum in Sachen Veröffentlichung feiern.

Der Saal des Klubs war bis in den letzten Winkel mit Besuchern gefüllt, der Zuspruch war enorm. Viele Generationen an Musikliebhabern waren gekommen - ein Zeichen dafür, dass großartige Musik zeitlos ist. Sich als Covergruppe der Musik nur einer Band zu widmen, das ist immer ein besonderes Unterfangen. Wird der Konzertbesucher bei einem gemischten Coverset quer durch die Rock- und Popgeschichte die eine oder andere nicht so gelungene Nummer verschmerzen können, sieht die Sache bei Shows mit komplettem Bezug zu einer Band, einem Künstler anders aus. Der Gast erwartet eine würdevolle Verneigung vor dem Schaffen seiner Lieblingsband. Wenn es sich bei der Lieblingsband auch noch um Beatles handelt, muss alles stimmen: Der Fan kennt so gut wie jede Note, jede Phrasierung, jedes Detail im Arrangement, hat viele Nummern schon Dutzende oder gar Hunderte Male gehört, vielleicht sogar als Musiker selbst nachgespielt.

Zwei Alben werden 60 Jahre alt

Um ein Fazit gleich an den Anfang zu stellen: Die Beatles Revival Band huldigte dem Songmaterial ihrer Vorbilder in absolut ehrlicher, respektvoller Art und Weise. Der Spaß, den die Musiker hatten, war allgegenwärtig, was natürlich schnell den Funken auf das Publikum überspringen ließ. Von der Bühne aus wurde pure Spielfreude vermittelt. Aus Anlass des 60-jährigen Jubiläums der Deutschlandveröffentlichung der Langspielplatte »With The Beatles« hatte die Revival Band ihr Programm entsprechend gestaltet, spielte sie doch beispielsweise mit »All My Loving« oder »I Wanna Be Your Man« in stilvoller Art und Weise Klassiker aus erwähntem Album.

Dieses war hierzulande das Erste, das von der Gruppe aus Liverpool erschien, obwohl es insgesamt bereits die zweite Langspielplatte der Band war. Das eigentliche Debüt »Please Please Me« erschien zuvor ebenfalls 1963, in Deutschland aber erst später. Auch daraus gab es Material wie den Titeltrack.

Die Besetzung der Beatles Revival Band war mit zwei Gitarren, Bass und Drums sowie mehrstimmigem Gesang in Anlehnung an das Original vertreten, zudem gab es Keyboardunterstützung. Die Musiker verstanden, wie das Material klingen und inszeniert muss: Locker und leichtfüßig, der ganz eigene Charakter der Vorlagen war vorhanden. Mit spürbar viel Hingabe und Leidenschaft für die Originale wurde deutlich: Hier wird nicht nur Beatles-Material nachgespielt, sondern deren Schaffen gelebt.

Zudem wurde das Publikum sehr gut mit einbezogen: Arme im Takt bewegen, mitsingen, mitfeiern. Von flotteren bis hin zu den ruhigeren Beatles-Nummern reichte das Set, wodurch Abwechslung garantiert war. Dadurch, dass zwei Alben - aber nicht ausschließlich - besonders gewürdigt wurden, gab es auch die eine oder andere Perle in Liedform zu hören. »Weniger bekannte Songs« wäre bei einer Band wie Beatles wohl nicht die richtige Bezeichnung - zumindest aber waren Stücke mit dabei, die nicht jeder als erstes auf die Frage nach drei Beatles-Nummern erwähnen würde und bei Coverversionen nicht für alle die erste Wahl sein würden. Es war deshalb besonders schön, auch die Stücke live zu hören, die nicht so oft bei Tribute-Shows zum Zuge kommen - neben den zahlreichen Klassikern ergab das eine tolle Setlist.

mab