Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bootshausfest der DJK Kleinwallstadt: Beat It tragen das originellste Outfit

Kriskras siegen bei den Damen, KWK bei den Herren

Kleinwallstadt 25.07.2023 - 16:41 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

39. Bootshausfest in Kleinwallstadt am Mainufer. Spannendes Kanadier-Rennen. 39. Bootshausfest in Kleinwallstadt am Mainufer. Platz 1 für das originellste Outfit und 2. Platz beim Kanadierrennen: "Beat it". Bei der Siegerehrung mit Bürgermeister Thomas Köhler (links) und Kanu-Abteilungsleiter Karl Kempf

Obwohl es mehr interessierte Teilnehmergruppen gab, kämpften aus organisatorischen Gründen lediglich acht Mannschaften mit je 18 Paddlern und dem Trommler mit Unterstützung von erfahrenen Steuerleuten von der SSKC Aschaffenburg um den Sieg. Mit dabei war auch die Zweite Kompanie vom Panzerbataillon 363 aus Hardheim. Wie bereits im Vorjahr gewann das Boot mit der Freiwilligen Feuerwehr vor den Mannschaften des KCV und des Musikvereins Kleinwallstadt. Zum ersten Preis gab es zu einem Spanferkel auch ein 30-Liter-Fass Bier. Der Sonntag begann mit einem sehr gut besuchten Familiengottesdienst am Bootssteg, bei dem Pfarrer Markus Lang das Thema Boot mit integrierte.

Rennen lockt 200 Zuschauer

Beim 8. Wällschter Pappbootrennen, für das die Jugendlichen ihre eigenen Boote aus vorgegebenen Materialien gebaut hatten, floss neben der Zeit auch die Originalität, Optik und das Fahrverhalten der Boote mit in die Bewertung ein. Alle Teilnehmer hielten sich auf dem Wasser und erreichten vor weit über 200 Zuschauern mühelos das Ziel. Den Wettbewerb gewann nach der Entscheidung einer Expertenjury die Titelverteidigerin Adriana als Schlossherrin mit ihrem Boot Schlossi vor dem Katamaran Albatross mit Oskar, Theo und Johann. Dritter wurde Linus mit Segelboot Wiki.

Anschließend dominierten die Kommandos der Schlaggeber beim Canadierrennen das Geschehen. Sie saßen in den Vierer-Booten vorne und gaben den Takt vor, mit dem möglichst gleichmäßig das Wasser mit den Paddeln nach hinten gedrückt wird, damit die Boote schnell das Ziel erreichen können. Entscheidend war neben dem Vordermann der Steuermann hinten, der für eine möglichst gerade Fahrtstrecke zur Wendeboje und zum Ziel zu sorgen hatte. Ein Boot schaffte es direkt im ersten Rennen nicht ans Ziel. Es kenterte bei starkem Wind an der Wendeboje und wurde von den THW-Leuten aus Obernburg, die für die Sicherheit auf dem Wasser sorgten, sicher an den Startpunkt zurückgebracht.

Die Erstplatzierten wurden in drei Kategorien ermittelt: Damen, Herren und Jugendliche. Den Sieg bei den Damen holte sich Kriskras vor Beat it und den Paddelnixen. Bei den Herren gewannen KWK vor dem Heimatverein Hausen und dem Ersatzboot. Bei den Jugendlichen errang "Der TVN schwimmt" den Sieg vor der Wasserwacht Kleinwallstadt und dem Armageddon. Das originellste Outfit bei den Wettkämpfen trugen die Damen von Beat it mit ihren Boxerklamotten.

Auszeichnung für Ludwig Seuffert

Im Anschluss an die Siegerehrungen, die Bürgermeister Thomas Köhler und Kanu-Abteilungsleiter Karl Kempf leiteten, wurde der DJK-Vereinsvorsitzende Ludwig Seuffert von den Vorstandsmitgliedern Michael Vogl und Joachim Leeb überrascht und mit der Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerblatt vom Bayerischen Landes-Sport-Verband ausgezeichnet. Neben den sportlichen Aktivitäten kam auch das Zusammensein nicht zu kurz. Bis spät in die Nacht nutzten die insgesamt weit über tausend täglichen Besucher die Gelegenheit bei gutem Essen, leckeren Cocktails und gekühlten Getränken auf dem Gelände unter den massiven Eichen zu feiern oder sich Zeit für Gespräche zu nehmen.

Weitere Bilder sehen Sie unter https://www.main-echo.de.

ney