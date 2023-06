Bayernwerk rüstet Stromnetz im Südspessart für Solarparks und gegen Stürme

Energiewende

Kreis Miltenberg/Main-Spessart, Stromnetz: Bayernwerk ertüchtigt Hochleitung von Großheubach nach Trennfeld. Teil eines 200 Millionen Euro schweren Investitionsprogramms. Warum die Freileitung im Südspessart wichtig ist und welche Baustellen das Bayernwerk noch angehen will.

"Die Leitung ist für die Stromversorgung der ganzen umliegenden Regionen maßgeblich", sagt Pressesprecherin Johanna Härtl. Die Freileitung verbindet die Umspannwerke in Großheubach und Triefenstein-Trennfeld und verteilt so den Strom im Südspessart - vom Erzeuger zum Verbraucher. Die Einspeisung aus dezentralen Kraftwerken wie Windrädern und Photovoltaik-Anlagen nimmt da inzwischen eine größere Rolle ein.

Das sind auf der einen Seite Wind- und größere Solarparks, die ihren erzeugten Strom ins Hochspannungsnetz einspeisen. Er kommt über die Umspannwerke dann ins lokale Niedrigspannungsnetz und damit in die Haushalte und Firmen. Auf der anderen Seite kommt aus diesen der Strom von den Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach über das Umspannwerk in die Freileitung. So werden Strom-Überschüsse aus dem lokalen Netz in die weitere Region verteilt. Härtl nennt die Freileitung deshalb eine "Sammelschiene" für dezentral erzeugte Energie.

Die Masten und die Freileitung im Südspessart sind jedoch in die Jahre gekommen: Die Leitung sei 1949 errichtet worden. Es werde nun Zeit für eine Auffrischung, sagt Härtl. Das will die Bayernwerk Netz in den Jahren 2024 und 2025 angehen. Laut Mitteilung investiert das Bayernwerk rund 3,8 Millionen Euro in die 31 Kilometer lange Strecke zwischen den Umspannwerken Großheubach und Triefenstein-Trennfeld. Bei den Arbeiten sei nicht mit Stromausfällen zu rechnen, entwarnt Härtl. Bei möglichen Abschaltungen der Freileitung würden Verbraucher über andere Leitungen im Netz versorgt.

An rund 30 Masten will die Bayernwerk Netz das Fundament oder das Gestänge verstärken, damit sie besser gegen Extremwetter gerüstet sind. Auf manchen Streckenabschnitten tauscht sie die Leiterseile aus. Das soll eine höhere Auslastung ermöglichen. Außerdem will die Netzbetreiberin einzelne Masten erhöhen oder austauschen, weil die Leiterseile dort nicht mehr den Mindestabstand zum Boden einhalten. Nicht etwa, weil die Leitungen durchgehangen sind. "Wenn zum Beispiel ein Wiesenweg zu einer befestigten Straße ausgebaut wird, erhöht sich das Gelände", erklärt Härtl das Problem vom Untergrund her.

Zur Erhöhung der Masten trennen Arbeiter das Gestänge durch, heben den oberen Teil des Mastes mit einem Kran an und setzen ein neues Zwischenstück ein. Will die Firma einen ganzen Mast austauschen, errichte sie zunächst einen provisorischen Mast, lege dann die Leitung auf diesen um und errichte im Anschluss einen neuen Mast an Ort und Stelle des alten. Wie genau die Bauarbeiten ablaufen, sei noch in Planung. In der Regel nehmen sich die Arbeiter mehrere Masten gleichzeitig vor.

Die Arbeiten an der Freileitung im Südspessart sind Teil eines umfassenden Ausbauplans des Bayernwerks. Über 40 Millionen Euro seien es im Netzgebiet des Kundencenters Marktheidenfeld. Es umfasst 107 Gemeinden in den Kreisen Aschaffenburg, Main-Spessart, Miltenberg und Würzburg. Zu weiteren Vorhaben in der Region zählt der Austausch von Spulen in den Umspannwerken in Großostheim, Sailauf-Weiberhöfe (beide Kreis Aschaffenburg) und Faulbach. Sie dienten der stabilen Stromversorgung, da sie bei Störungen an Leitungen deren Abschaltung verhinderten. Die Kosten für eine neue Spule beliefen sich auf rund 250.000 Euro.

Das Bayernwerk sieht sich aktuell mit zwei Herausforderungen für das Stromnetz konfrontiert: Erstens schließen immer mehr Menschen kleine und größere Photovoltaik-Anlagen ans Netz an. Zweitens wachse der Anteil der regenerativen Energien mit ihrer schwankenden Einspeisung. Das Bayernwerk rechnet etwa damit, dass sich die installierte Photovoltaik-Leistung bis 2030 verdreifacht.

"Unsere Aufgaben als regionaler Stromnetzbetreiber haben sich mit der Energiewende stark verändert", sagt Frank Schneider vom Kommunalmanagement jüngst in einem Pressegespräch dazu. Trotz technologischer Neuerungen sei ein Netzausbau unumgänglich. Er forderte bessere politische Rahmenbedingungen für Netzbetreiber: "Schnellere Genehmigungsverfahren, Entbürokratisierung und ein Landesbedarfsplangesetz sind einige der zehn Punkte, die das Bayernwerk als Forderungen an die Politik formuliert hat."

