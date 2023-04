Bayerische Landesfrauenrats-Ehrenpräsidentin Hildegund Rüger will noch viel bewegen

Über Gleichberechtigung und die Situation an Schulen

Schneeberg 20.04.2023 - 12:10 Uhr 4 Min.

Hildegund Rüger auf ihrer Terrasse in Schneeberg-Hambrunn.

Noch immer gebe es zu wenig Männer, die unterrichten. Gleichberechtigung, Frauenrechte und Werte vermitteln, das hat Hildegund Rüger fast ihr ganzes Leben lang - und tut es immer noch. »Es gibt noch viel zu bewegen«, sagt die 72-Jährige, die 1950 in Neubrunn bei Würzburg geboren wurde und heute im Schneeberger Ortsteil Hambrunn lebt. Beruf und Ehrenamt haben sie stets erfüllt (siehe »Zur Person«): Auch als Ehrenpräsidentin des Bayerischen Landesfrauenrats ist sie noch immer viel unterwegs, vor Kurzem wurde sie für 50 Jahre Mitgliedschaft im Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverband (BLLV) ausgezeichnet.

Zunächst nicht ans Gymnasium

Der Grundstein für ihr Engagement wurde schon in ihrer Kindheit gelegt. Nach der Grundschule durfte Rüger zunächst nicht aufs Gymnasium nach Würzburg - der Weg mit dem Bus war damals für ein kleines Mädchen zu gefährlich, meinten ihre Eltern. Doch sie hatte Glück: Ihre Lehrer konnten ihre Eltern überzeugen, dass Rüger dort gut aufgehoben wäre und ihre Leistungen stimmten. Sie wurde für die Realschule angemeldet, die damals auch einen siebenstufigen Gymnasialzweig hatte - und schaffte schließlich das Abitur.





Zur Person: Hildegund Rüger Hildegund Rüger (72) war von 1973 bis 1986 Lehrerin an der Hauptschule in Wörth, danach bis 2004 Rektorin an der Grund- und Hauptschule Kleinwallstadt. Drei Jahre war sie dann Schulrätin im Staatlichen Schulamt Miltenberg, bevor sie 2007 als Fachliche Leiterin an die Schulämter in Stadt und Kreis Ansbach wechselte. Bis 2011 hatte sie diese Position inne. Anschließend war Rüger bis 2018 Bereichsleiterin Schulen bei der Regierung von Mittelfranken. Auch die Liste ihrer Ehrenämter ist umfangreich: 1974 trat sie der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Junglehrer (ABJ) Miltenberg bei. 1982 begann ihre Mitarbeit beim Kreisverband des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands (BLLV) Obernburg. Von 1990 bis 2007 war Rüger Vizepräsidentin des BLLV-Landesverbands und von 2005 bis 2021 Präsidentin des Bayerischen Landesfrauenrats. Darüber hinaus war Rüger von 1988 bis 2003 als Referentin für den internationalen Verband Bildung und Erziehung aktiv. Hildegund Rüger hat zwei Kinder und vier Enkel. Zu ihren Hobbies zählt sie Singen und Tanzen, Reisen (laut eigener Angabe war sie bereits in 108 Ländern), soziale Kontakte pflegen, vor allem Biografien lesen und Wellness. ()



Die anschließende Berufswahl schien ihr logisch: Rüger wollte möglichst schnell selbstständig sein und auf eigenen Beinen stehen. Also studierte sie sechs Semester lang Lehramt in Würzburg, mit 22 hatte sie dann ihre erste Klasse an der Hauptschule in Wörth. Noch immer hat sie Kontakt zu ehemaligen Schülern, die ihr viel positives Feedback geben. Junge Leute an die Hand nehmen, Verständnis haben und zeigen, dass man sich vom sozialen Umfeld nicht unterkriegen lassen darf - das war es immer, was ihr am Beruf am meisten Freude bereitete.

Und auch die Gleichberechtigung war ihr wichtig: Den Jungs hat sie zum Beispiel erklärt, dass es durchaus normal ist, wenn auch Männer im Haushalt helfen. Heute sei vieles an den Schulen schwieriger geworden, hat sie den Eindruck. »Die Schulleitungen haben Aufgaben, um die sie nicht zu beneiden sind«, findet Rüger. Gerade in Großstädten hätten es Jugendliche nicht leicht. Hinzu kommen die Eltern, die höhere Ansprüche an die Pädagogen stellen. »Man muss das Image des Lehrerberufs viel gezielter pflegen, um öffentlich besser anerkannt zu werden«, fordert sie.

2004 tauschte Rüger das Klassenzimmer gegen das Amt und war zunächst Schulrätin am Schulamt Miltenberg. Die fachliche Leitung hat 2007 nicht sie bekommen, sondern ein Mann, wie sie damals bedauerte - so wechselte sie nach Ansbach in Mittelfranken, wo sie für die staatlichen Schulämter in Stadt und Kreis zuständig war und sich beweisen konnte.

Geschichte nicht zu Ende

Noch immer setzt sich Hildegund Rüger für Gleichberechtigung ein. »Die Geschichte der Frauen ist nicht zu Ende«, betont sie. »Wir haben zwar die Gleichberechtigung im Gesetz, aber nicht in der Realität.« Noch immer hätten es Frauen schwerer, beispielsweise in der Politik Fuß zu fassen. Und noch immer sei es üblich, dass überwiegend Frauen in Pflegeberufen tätig sind. Gleiches Gehalt gebe es auch noch nicht. Auch im Bereich Vereinbarkeit von Beruf und Familie herrsche noch Ungerechtigkeit: Meist sei der Mann derjenige, der weiter Geld verdient, während die Frau sich um die Kinder kümmere. Rüger selbst hatte Glück: Eine andere Mutter mit Kind habe sie und ihre Kinder unterstützt. »Ich wollte immer Kinder«, so Rüger. Als Lehrerin sei es gut, wenn man selbst lernt, wie man Kinder positiv beeinflussen könne. Rüger wünscht sich mehr Männer vor allem an Grundschulen, damit Schüler ein ausgeglichenes Bild erhalten.





Hintergrund: Der bayerische Landesfrauenrat Der bayerische Landesfrauenrat, deren Ehrenpräsidentin Hildegund Rüger ist, hat es sich unter anderem zum Ziel gemacht, Chancengleichheit zu verwirklichen und die Situation der Frauen in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft zu verbessern - genau wie die Landesfrauenräte in weiteren 14 Bundesländern. Auch berät der Landesfrauenrat die Frauenbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung und gibt Empfehlungen an Legislative und Exekutive. Der Landesfrauenrat Bayern ist ein Zusammenschluss von 54 Frauenverbänden und Frauengruppen gemischter Landesverbände und vertritt im Freistaat knapp vier Millionen Frauen. Er ist laut eigener Aussage überkonfessionell, überparteilich und unabhängig. ()

Nicht nur in der Schule gibt es laut Rüger noch einiges zu verändern. In der katholischen Kirche müsse noch viel vorangetrieben werden, im Bereich häusliche Gewalt sei noch zu viel im Dunkeln. Rüger vertritt außerdem eine deutliche Position zum Thema Prostitution: Gehe es nach ihr, sollte diese verboten und Freier bestraft werden. »Keine Frau macht das freiwillig«, ist sie der Meinung - und denkt dabei nicht nur an viele Frauen aus Osteuropa, die schnell in die Zwangsprostitution geraten.

Eigenständig bleiben

»Insgesamt geht alles zu langsam voran«, findet sie. »Dabei sind genug Erkenntnisse da.« Jungen Frauen rät sie, von Anfang an auf Eigenständigkeit hin zu arbeiten und sich die Existenz zu sichern. Und Lehrern wünscht sie, eben das bereits Erstklässlern mitzugeben. »Das ist der Start ins Leben. Es gilt zu erkennen, wo die Talente liegen und diese zu fördern. Es gibt niemanden, der nichts kann.«

Miriam Schnurr