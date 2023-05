Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bauwillige in Mechenhard können loslegen

Restteil des Baugebiets Krötenhecken offiziell übergeben

Erlenbach a.Main 30.05.2023 - 15:15 Uhr < 1 Min.

Gemeinsam eröffnen die erschienenen Bauherrinnen und Bauherrn mit Kind und Kegel das Neubaugebiet in Mechenhard.

Neben den Eigentümern der Bauplätze, zahlreichen Mitgliedern des Stadtrats und Ehrenbürger Heinz Kaiser begrüßte Berninger auch Vertreter der beteiligten Unternehmen, darunter Wolfgang Schubert und Matthias Mai (Johann und Eck Architekten), Siegmar Scherer (Konrad Bau), Norbert Berres (EZV), Harald Weis und Stefan Bergmann (AMME) und Robert Hammerand (KFB). Das Segenswort wurde von Pfarrer Wolfgang Schultheis gesprochen.

Berninger verriet in seiner kurzweiligen Rede, dass erste Bauanträge bereits genehmigt wurden, worüber sich der Bürgermeister sichtlich freute. Im Januar 2019 sei mit der Planung begonnen worden, im Juli 2021 habe das Projekt vergeben werden können und im September 2021 sei der Spatenstich erfolgt. Sowohl der Leiter des Bauamts als auch er selbst seien mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden. Selten habe man ein Baugebiet in einer Abwicklung dieser Art betreuen dürfen. Berninger zeigte Verständnis für die Menschen, die aufgrund der Baukonjunktur und der Zinsentwicklung einen Rückzieher gemacht hatten. »Aus dem Traum vom Baueigentum können schnell Albträume werden«, stellte er fest. Im Anschluss übergab der Rathauschef dann die Bauplätze an die anwesenden Bauherren mit den Worten »Es ist euer Baugebiet«.

Miriam Weitz