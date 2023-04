Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

"Baustelle Römerstadt": Besucher bauen Lego-Stadt in Obernburg

Eröffnung der Sonderausstellung am Ostersonntag

Obernburg 07.04.2023 - 13:12 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eric Erfurth (60) hat als ehrenamtlicher Leiter des Obernburger Römermuseums die Sonderausstellung "Baustelle Römerstadt" geplant. Los geht es am Ostersonntag, 9. April 2023.

Der Plan und die Steine kommen ursprünglich aus der Schweiz, in Obernburg ist das Projekt zum ersten Mal in Deutschland. Daneben erläutert die Sonderausstellung, wie sich die Lego-Stadt mit dem echten Obernburg von damals vergleichen lässt und bietet Besuchern einen Stadtrallye an.

Der ehrenamtliche Leiter des Museums, Eric Erfurth, hat die Ausstellung mit Helfern des Förderkreises Mainlimes-Museum umgesetzt. »Das ist ein einmaliges Projekt, in das sehr viel Arbeit, Gestaltung und Intelligenz geflossen ist«, so Erfurth. Die Mitmach-Ausstellung wird am 9. April, um 14 Uhr mit einem Sektempfang eröffnet und läuft bis zum 29. Mai.

Das Museum hat während der Sonderausstellung Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt für Gruppen ab zwölf Personen gibt es nur mit Führung und Baubetreuung. Zeitfenster für Schulklassen: Montag bis Freitag, 9 bis 10.30 Uhr und 10.30 bis 12 Uhr. Laut Erfurth gibt es noch Plätze für 30 weitere Schulklassen.

Anmeldungen für Besuchergruppen und Schulklassen laufen über die E-Mail tourismus@obernburg.de oder Tel. 06022 6191-0.

Annika Kickstein