Bauhof bestimmt künftig Mähintervalle

Klingenberg. Der Stadtrat hat sich in seiner Sitzung am Dienstag noch mit diesen Themen befasst:

Preisanpassung Essen: Die Genuss & Harmonie Gastronomie Gesellschaft passt seine Preise an. Ab 1. September beträgt der Beitrag in der OGTS 4,25 Euro, im Kindergarten 3,75 Euro und in der Kinderkrippe 3,75 Euro. Die Eltern werden über die anstehende Preiserhöhung separat informiert.

Kindergarten Trennfurt: Mit 17:1 Stimmen schloss sich der Stadtrat dem Vergabevorschlag von Johann und Eck Architekten-Ingenieure an und beauftragt folgende Firmen mit den erforderlichen Arbeiten zum Neubau des Kindergartens Trennfurt. Edelstahlküche: Edgar Fuchs, Aschaffenburg, zu einem vorläufigen Angebotspreis von rund 28.000 Euro. Einbauküche: Brümat, Eichenbühl, zu einem vorläufigen Angebotspreis von rund 10.600 Euro. Festverbaute Schreinerarbeiten: Schreinerei Richard Ort, Rothenbuch, zu einem vorläufigen Angebotspreis von rund 89.000 Euro. Freianlagen: Zöller Garten- und Landschaftsbau, Großheubach, zu einem vorläufigen Angebotspreis von rund 351.000 Euro. Der Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss hatte einstimmig die Vergabe der Einrichtungsgegenstände an Resch, Schlägl, zu einem Angebotspreis von rund 74.000 Euro beschlossen.

Friedhof Klingenberg: Mit 16:2 Stimmen entschied sich der Stadtrat dafür, sich dem Vergabevorschlag des Planungsbüros Struchholz anzuschließen und beauftragt die Verwaltung, den Auftrag für die Bewässerungsanlage an Klaus Fischer Garten- und Landschaftsbau, Obernburg, zu vergeben. Der vorläufige Angebotspreis beläuft sich auf rund 39.000 Euro.

Wilhelmstraße Kanalplanung: Einstimmig stimmte der Stadtrat der geänderten Infrastrukturplanung rund um das Rathaus zu, wie sie von der Ingenieurgesellschaft SB, Laudenbach, vorgetragen wurde. Die Verwaltung wurde beauftragt, die erforderlichen Vereinbarungen mit den Beteiligten abzuschließen.

Röllbachbrücke: Der Stadtrat schloss sich einstimmig der Vergabeempfehlung der FKS Infrastruktur Ingenieurgesellschaft an, die Ausschreibung zur Erneuerung der Röllbachbrücke aus wirtschaftlichen Gründen aufzuheben. Die Verwaltung wurde beauftragt, die erforderlichen Baumaßnahmen mit Ausführungszeitraum Sommer 2024 erneut nach VOB auszuschreiben.

Weinbergsbewässerung: Einstimmig beschloss der Stadtrat die außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 62.000 Euro im Haushalt für die Ausarbeitung des Weinbergsbewässerungskonzepts bereitzustellen. Der Auftrag war 2022 bereits Baur Consult erteilt worden. Der Mittelansatz wird gegebenenfalls in Teilen auf 2024 übertragen, bis die Erstellung abgeschlossen ist. Die Förderung des Wasserwirtschaftsamts sowie die Kostenteilung mit der Stadt Erlenbach sind als Einnahmestellen ebenfalls zu berücksichtigen.

Himmeltaler Hof: Mit 12:6 Stimmen beschloss der Stadtrat, dass im Zuge der Bauplatzvergabe Himmeltaler Hof das 736 Quadratmeter große Grundstück als Ganzes zu veräußern ist, und beauftragt die Verwaltung den Notarvertrag so auszugestalten, dass eine Teilung des Grundstücks frühestens 25 Jahre nach der Beurkundung möglich ist.

Kirchendach St. Maria Magdalena: Mit 17:1 Stimmen hat sich der Stadtrat dafür ausgesprochen, das Kirchendach in Trennfurt mit 30 Prozent auf den Angebotspreis von 227.000 Euro zu bezuschussen. Der Zuschuss ist auf diesen Betrag gedeckelt.

Kanal-/Schachtsanierung: Einstimmg beschloss der Stadtrat, die Verwaltung mit der beschränkten Ausschreibung für die erforderlichen Baumaßnahmen zur grabenlosen Kanal-/Schachtsanierung zu veröffentlichen.

Eisweiher: Die Auftragsvergabe zur Planung und Überwachung der Sanierung der ehemaligen Deponie Eisweiher an das Büro UMF - Umwelt- und Geotechnik Mainfranken, Gaukönigshofen, erfolgte einstimmig. Der Angebotspreis beläuft sich auf rund 35.000 Euro.

Hochwasserschutz: Ebenfalls einstimmig erfolgte der Beschluss, beim Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg den Fördermittelantrag zur Erstellung eines integralen Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzepts für die im Stadtgebiet befindlichen Gewässer der dritten Ordnung (Seltenbach, Röllbach, Grabenbach, Kapellenbach und Roßgraben) einzureichen. Die Verwaltung wird aufgrund der ergänzten Gewässer ein neues Angebot einholen und in einer späteren Stadtratssitzung vorlegen.

Antragsliste: Mit fünf Gegenstimmen wurde der Antrag in die Antragsliste aufgenommen, dass zu jeder Straße, die nach einer Person benannt ist, mindestens ein Straßenschild mit biografischen Angaben versehen wird. Mehrheitlich wurde der Antrag in die Antragsliste aufgenommen, entlang des Gänserains, jenseits der B469, eine Allee mit den Bäumen des Jahres zu pflanzen. Mit sechs Gegenstimmen wurde der Antrag in die Antragsliste aufgenommen, an geeigneten Stellen Trinkbrunnen zu errichten.

Windpark Wörth: Mehrheitlich abgelehnt wurde die Änderungsplanung des Flächennutzungsplans im Bereich der "Vorrangfläche Windpark Wörth".

Ausbildungsplatz 2024/2025: Der Stadtrat beschloss einstimmig, ab 1. September erneut eine Ausbildungsstelle für einen Verwaltungsfachangestellten zu schaffen. Die Verwaltung wurde ermächtigt, eine entsprechende Ausschreibung sowie die Bewerberauswahl und Einstellung vorzunehmen. mwz