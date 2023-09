Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bauflächen in Mechenhard bleiben leer

Stadt Erlenbach startet erneutes Bewerbungsverfahren für Baugebiet "Krötenhecken"

Erlenbach a.Main 22.09.2023 - 09:00 Uhr 1 Min.

Die Ge­mein­de Er­len­bach hat ein zwei­tes Ver­ga­be­ver­fah­ren für die 14 ver­b­lei­ben­den Bau­plät­ze in den "Krötenhecken" er­öff­net.

Von den im ersten Verfahren vergebenen Bauplätzen lägen bisher für vier der neun Grundstücke Bauanträge vor. Ob diese Grundstücke bereits bebaut werden, konnte die Stadt Erlenbach jedoch nicht beantworten, da dies in den Zuständigkeitsbereich des Landratsamtes Miltenberg falle.

Der Grund für die geringe Anzahl an tatsächlich vergebenen Plätzen sei es, dass sich "durch die gestiegenen Baukosten sowie die gestiegenen Zinsen in den vergangenen Jahren" , eine Finanzierung des Eigenheims , "für viele Menschen schwierig gestaltet", erklärt die zuständige Referentin Ann-Katrin Geutner gemeinsam mit dem Bürgermeister der Stadt Erlenbach, Christoph Becker.

Im aktuellen Verfahren sollen die Anforderungen und Vorgaben an die Bewerber dennoch gleichbleiben wie im Jahr 2022. Auch der Quadratmeterpreis bleibe mit 240 Euro, zuzüglich Erschließungs- und Herstellungskosten, identisch.

Ein Plan für den Fall, dass nicht alle Plätze vergeben werden, sei noch nicht festgelegt worden. Vergangenes Jahr wurde das Aufstellen von sogenannten Tiny-Häusern, in Erlenbach durch den Stadtrat ermöglicht. Auf die Frage, ob dies eine Alternative sei, falls auch im zweiten Verfahren nicht alle Bauplätze vergeben würden, antworteten Geutner und Bürgermeister Becker: "Grundsätzlich ist eine Bebauung mit einem Mikro- oder Modulhaus im Rahmen des gültigen Bebauungsplans machbar, wenn dies der Bauherr möchte. Eine Teilung der vorhandenen Flächen auf viele Kleinflächen zur reinen Bebauung mit sog. Tiny Häusern ist derzeit nicht vorgesehen. Mögliche Alternativflächen werden derzeit geprüft, allerdings ist die bisher bekannte Nachfrage äußerst gering." Insgesamt habe die Stadt bisher 4,5 Millionen Euro in das Bauprojekt investiert.

Im laufenden Verfahren seien bisher zwei Bewerbungen eingegangen, so die Stadt Erlenbach. Bis zum 6. November dieses Jahres können weitere Bewerbungen digital an grundstuecksvergabe@stadt-erlenbach.de oder per Post im Rathaus eingereicht werden.

Weitere Informationen sind unter https://www.stadt-erlenbach.de zu finden.

Lauren Seubert