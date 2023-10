Bauern im Odenwald sehen ihre Existenz bedroht

Blick in den Odenwald

Odenwaldkreis 19.10.2023 - 10:54 Uhr 2 Min.

Die Odenwälder Bauern schlagen Alarm. Bei der Eröffnung des Bauernmarkts in Erbach haben Kreislandwirt Hans Trumpfheller (am Mikrofon) und der Vorsitzende des Vereins der Direktvermarkter, Wilfried Marquardt, auf die Sorgen und Nöte aufmerksam gemacht. Foto: Manfred Giebenhain

Hilferufe: Nicht nur in großer Zahl Äpfel, Birnen und anderes Obst von Bäumen auf Odenwälder Wiesen, diese auch in konservierter Form dargeboten und Fleischwaren von Rindern, Schweinen, Schafen und Geflügel aus der Region hatte der 32. Odenwälder Bauernmarkt zu bieten. Was dem Besucher auf den ersten Blick nicht ins Auge fiel, aber auch zur Realität dazugehört, ist die Stimmung unter den Landwirten und Direktvermarktern in der Region. Bei der Eröffnung im voll besetzten Zelt auf dem Festplatz in Erbach nahm Kreislandwirt Hans Trumpfheller (Bad König) kein Blatt vor den Mund, um seinem Ärger freien Lauf zu lassen. Nicht nur unter Bäckern und Metzgern schließe ein Geschäft nach dem anderen, auch in der Landwirtschaft stünden viele Betriebe vor dem Aus. Generationenbedingte Betriebsübergaben gebe es immer weniger. Als Gründe machte er steigende Kosten, Personalmangel und eine seiner Meinung nach viel zu strenge Praxis der zuständigen Behörden aus.

»So viele Vorschriften, Auflagen und Kontrollen wie derzeit gab es noch nie«, kritisierte der Redner unter Beifall. An die geladenen Gäste aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft in den ersten beiden Tischreihen richtete er einen deutlichen Appell: »Schaffen Sie uns diese überbordende Bürokratie vom Hals.« Um diese bewältigen zu können, säße der Bauer inzwischen genauso oft am Schreibtisch, wie er auf dem Feld zu tun habe. Dringenden Handlungsbedarf sieht Trumpfheller in der Fortführung des derzeit wegen Insolvenz geschlossenen Schlachthofs in Brensbach (wir berichteten). Als Vorsitzender des Vereins der Schafzüchter im Odenwaldkreis machte Bernd Keller (Michelstadt) auf die Bedeutung und Funktion der Schafhaltung in der Landschaftspflege aufmerksam. Die Zahl der Züchter gehe weiter zurück. Für die Organisatoren bestätigte der Vorsitzende des Vereins der Direktvermarkter, Wilfried Marquardt (Mossautal), dass mit 65 Standbetreibern der Bauernmarkt so wenig Anbieter hatte wie schon lange nicht mehr. Kurzfristig hätten fünf Direktvermarkter abgesagt; aus Personalnot, wie Marquardt hinzufügte.

Vermittlung: Jörg Tom Ulm aus Erbach ist seit diesem Jahr ehrenamtlicher Fischereiberater des Odenwaldkreises. Auf die Funktion dieses gesetzlich vorgeschriebenen Amts hat die Pressestelle des Landratsamts hingewiesen. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. Sein Ansprechpartner in der Behörde ist Alexander Späth von der Abteilung Umwelt, Naturschutz und Landschaftspflege. »Der Klimawandel hat einen großen Einfluss auf die Gewässer. Der Fischbestand sagt uns viel über die Temperatur der Flüsse und Seen und somit über die Entwicklung des Klimas«, so der Fachmann.

Ulm versteht seine Aufgabe darin, »Stimme der Gewässerfauna« zu sein, was manchmal auch wirtschaftlichen Interessen entgegenstehe. Zu den Aufgaben zählten auch Stellungnahmen, wenn bei Bauvorhaben die Fischereibehörde zu beteiligen sei. Dabei gehe es darum, die Auswirkungen auf den Lebensraum der Fische zu beurteilen. Ferner übernähmen die Beauftragten eine Vermittlerrolle zwischen Behörde und Angelvereinen oder Hegegemeinschaften und seien Mitglied des Prüfungsausschusses für die staatliche Fischerprüfung.

Märchenhaftes: Einmal im Jahr verwandelt sich die Gemeinde Reichelsheim für drei Tage in ein Eldorado für Märchen und Sagen. Das Motto der 28. Reichelsheimer Märchen- und Sagentage lautet »Die Bremer Stadtmusikanten - was Besseres als den Tod findet man überall«. Ein Vortrag zum Thema hält der Göttinger Wildweibchenpreisträger Professor Hans-Jörg Uther am Samstag, 28. Oktober, um 11 Uhr im Regionalmuseum. An gleicher Stätte findet am Freitag, 27. Oktober, um 17.15 Uhr die Eröffnung statt. Es folgt ein Konzert in der Michaelskirche mit der Musikgruppe Dhalias Lane um 18.30 Uhr. Im Begegnungszentrum REZ finden ab 21.30 Uhr die ersten Märchenvorträge statt. Das Programm wird an beiden Folgetagen mit jeweils über 30 Einzelveranstaltungen fortgesetzt; darunter mit etlichen Aufführungen für Kinder.

Den Höhepunkt bildet die Verleihung des diesjährigen Wildweibchenpreises, die am Samstag um 19 Uhr im Regionalmuseum mit einem Märchenfestabend stattfindet. Preisträgerin ist Angelika Schreurs aus Düsseldorf, die am Sonntag, 29. Oktober, um 13 Uhr im Regionalmuseum »Von weißem Gold und edlen Steinen« erzählt. Begleitet werden die Märchentage von einem Mittelaltermarkt, der am Samstag von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr auf den Plätzen und in den Gassen zwischen Reichenberghalle, Rathausplatz und Gersprenzufer das Leben bestimmt. Das vollständige Programm steht im Internet unter https://www.maerchentage.de.

