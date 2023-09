Bauen Gemeinden im Kreis Miltenberg Parkplätze zurück?

Klimaschutz-Check Teil 4

Klingenberg hat's gemacht: Ralf Reichwein zeigt die neuen Fahrrad-Ständer, die zwei Parkplätze am Winzerfestplatz verdrängt haben. Genug Platz für Autos gibt's trotzdem vor Ort.

Die Idee ist bereits im Integrierten Energie- und Klimakonzept für die Region Bayrischer Untermain aus dem Jahr 2011 beschrieben (siehe auch Hintergrund): Dieses schlägt für den Klimaschutz den Verzicht auf Parkplätze oder die Erhöhung von Parkgebühren vor. Wenn Städte auf Stellplätze für Autos verzichten, würden mehr Menschen auf Rad, Bus oder Bahn umsteigen. Ob für Gemeinden im Kreis Miltenberg diese über zehn Jahre alte Idee für mehr Klimaschutz infrage kommt? Das fragen wir im vierten Teil unseres Klimaschutzchecks.

Tatsächlich hat sich eine einzelne Stadt im Kreis in der jüngeren Vergangenheit für den Rückbau von Parkplätzen entschieden. Klingenberg habe auf ehemals für Autos reservierte Flächen am Winzerfestplatz inzwischen Fahrradständer und eine Lademöglichkeit für E-Bikes aufgestellt, teilt Bürgermeister Ralf Reichwein (CSU) auf unsere Nachfrage mit.

Beim Ortsbesuch fällt gleich auf: Auf dem Winzerfestplatz gibt es noch genug Parkmöglichkeiten für Autos, viele Plätze sind auch besetzt. An den Radständern dagegen Flaute, ein einzelnes Rad steht etwas abseits. Fürs Foto leihen wir es uns von Frank Herrmann aus, der aus dem Klingernberger Stadtteil Trennfurt hierher geradelt ist auf einen Kaffee. Er fahre gerne Fahrrad und angesichts der Bauarbeiten am Kreisel sei er auf zwei Rädern da gerade auch schneller unterwegs.

Die Fahrradständer im Schatten eines großen Baums, für die zwei Parkplätze weggefallen sind, fallen Frank Herrmann erst jetzt auf. »Ich finde gut, dass es die gibt«, sagt der Trennfurter. Bei aller Liebe zum Radfahren, die er gerne auch in unserer Region stärker berücksichtigt sehen würde, sieht Herrmann aber auch klar, was fürs Auto spricht. Denn ohne Auto haben es die Leute selbst in der Stadt Klingenberg schwer. Beispiel Trennfurt: Im Stadtteil gebe es keine fußläufigen Einkaufsmöglichkeiten mehr. Er sehe manchmal Rentner am Rollator, die über zwei Stunden zu Fuß unterwegs seien zum nächsten Supermarkt.

Ralf Reichwein sagt, es gebe ja noch genug Parkplätze trotz des Rückbaus. Die Stadt habe andernorts noch mehr geschaffen. Er gebe fairerweise zu, dass die Idee mit den Fahrradständern von den Grünen im Stadtrat kam. Diese hätten sich freilich noch mehr gewünscht. Das Gremium ließ sich aber zumindest von diesem ersten Schritt überzeugen, ein paar aufzustellen, dazu eine Ladestation für E-Bikes einzurichten. »Der Winzerfestplatz ist bei uns der Mittelpunkt, hier kommen viele Leute an«, erklärt Reichwein den Grundgedanken. So habe die Stadt die Ständer an drei Stellen aufgestellt, wo Radfahrer ankommen.

Die Frage dagegen, ob im ländlichen Raum ein größerer Rückbau von Parkplätzen sinnvoll ist, stellt sich aus Sicht einiger Gemeindeoberhäupter als lebensfremd dar. Mancher nimmt sie mit Humor. So zum Beispiel Altenbuchs Bürgermeister Andreas Amend (CSU): »Auswärtige, die den Spessart besuchen wollen, können zur Zeit noch nicht über Flugplatz zu uns kommen«, kommentiert er die missliche Ausgangslage.

Hintergrund: Was bringt der Rückbau von Parkplätzen dem Klimaschutz? Es ist zugegebenermaßen ein kontroverser Vorschlag, doch er steht ausdrücklich im Klimakonzept der Region aus dem Jahr 2011: Damit Menschen bei kürzeren Wegen aufs Auto verzichten, also zum Beispiel das Brötchenholen beim Bäcker wieder mit einem Spaziergang verbinden, könne ein Anreiz sein, die Zahl der Parkplätze zu verringern oder höhere Parkgebühren zu fordern. Die Idee: Wer sein Auto nicht unmittelbar vor der eigenen Haustür parken kann, der geht vielleicht freiwillig ein paar Schritte mehr zum Bäcker statt zuerst umständlich ans Auto. Unterstützung für diesen Vorschlag gibt es aus dem Praxisleitfaden für Klimaschutz in Kommunen vom Deutschen Institut für Urbanistik. Dort heißt es, dass weniger Parkplätze dazu führen, dass weniger Menschen mit dem Auto in die Innenstädte fahren. Dadurch werde weniger Lärm verursacht. Für Fußgänger und Fahrradfahrer werde der Aufenthalt in der Innenstadt sicherer. Weniger parkende Autos und Parkplätze könnten auch die Attraktivität der Innenstädte erhöhen. Im Gegenzug seien aber wohl Anwohnergaragen nötig. Alles in allem lässt sich schon herauslesen: Es handelt sich um einen Vorschlag für dicht besiedelte Gebiete und Zentren, nicht für den ländlichen Raum. (kim/kev)

So ist die Rückmeldung vieler Gemeinden: Nein, sie wollen öffentliche Parkplätze nicht abbauen. Im Gegenteil herrsche aus ihrer Sicht herrsche eher ein Parkplatzmangel. Dorfprozelten beabsichtige etwa aufgrund der engen Ortsdurchfahrt, die von Anwohnern auch zum Abstellen ihrer Fahrzeuge benutzt werde, eher mittels neuer Parkplätze die gefährliche Verkehrssituation zu entschärfen, erklärt Geschäftsleiter Sebastian Kiefer. Auch aus Bürgstadt meldet Bürgermeister Thomas Grün (UWG), die Kommune stehe »eher unter enormen Druck, zusätzliche Parkplätze zu schaffen«. Ähnliches gilt in Kleinwallstadt und Stadtprozelten.

Kleinwallstadt hat andere Sorgen: Bürgermeister Thomas Köhler weist wie auch andere Rathauschefs auf die Parknot in der Marktgemeinde hin.

So sind Parkplätze in fast allen Gemeinden ein Riesenthema. Auch wenn bisher kaum welche im Landkreis abgebaut wurden, machen sich Gemeinden durchaus tiefergehende Gedanken. Eschau hat beispielsweise ein Parkraumkonzept erstellen lassen, um die Parksituation in stark befahrenen Ortsstraßen zu verbessern. Auch Collenberg, Miltenberg und Dorfprozelten beschäftigten sich mit einem solchen Parkraumkonzept. An drei Beispielen zeigt sich ganz gut, welche Gedanken sich Gemeinden im Kreis derzeit über ihre Parkplätze machen:

Großwallstadts Geschäftsleiter Markus Hartmann berichtet, dass die Gemeinde die Parksituation in der Durchgangsstraße bereits umgestaltet habe. Parken sei nur noch auf gekennzeichneten Flächen erlaubt. Zudem sei die Parkzeit begrenzt. »Dadurch entsteht ein geordnetes Parken und die Anwohner sind ebenfalls gezwungen, den Parkraum auf ihrem Gelände zu nutzen«, sagt Hartmann. Großwallstadt mache damit gute Erfahrungen. Die Verwaltung will das Konzept auch auf Nebenstraßen ausweiten.

Mit Blick auf Flächenversiegelung und Grundwasser-Bildung macht sich Mönchberg Gedanken über die Anlage von Parkplätzen. So setze die Gemeinde auf wasserdurchlässige Materialien wie Rasengittersteinen bei der Anlage von neuen Parkplätzen, sagt Bürgermeister Thomas Zöller (FW). »Natürlich sind auch bei uns noch viel zu viele Plätze versiegelt, aber immer wenn ohnehin Arbeiten an Parkplätzen und Straßen anstehen, versuchen wir die Situation zu verbessern.« Am Spessartbad seien einige Parkplätze sogar bereits vor 20 Jahren von der ehrenamtlichen Gruppe »Graue Panther« entsiegelt worden.

Elsenfeld hat sich Gedanken über die Stellplatzsatzung gemacht, um Anreize zum Radfahren zu schaffen, erklärt Rathaus-Mitarbeiter Jürgen Gunkelmann. Die Satzung lege fest, ab welcher Wohnungsgröße neben Autoparkplätzen auch Fahrradabstellplätze gebaut werden müssen. So muss zum Beispiel für Wohnungen mit je 40 Quadratmetern Gesamtwohnfläche ein Fahrradstellplatz errichtet werden. Zum Vergleich: Ab 40 Quadratmetern müssen pro Wohneinheit zwei Auto-Parkplätze errichtet werden. Vergleichbares gilt für gewerbliche Räume.

Kim Bachmann, Kevin Zahn