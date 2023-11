Bauarbeiten in Amorbach auf der Zielgeraden

Flächen des ersten Bauabschnitts am Finanzamt sollen Ende November eine Asphaltdecke bekommen

Amorbach 01.11.2023 - 16:52 Uhr 2 Min.

Im Bereich der Amorbacher Finanzamtskreuzung sind die Straßenbauarbeiten weit fortgeschritten, am 27. November soll der Bereich asphaltiert werden. Fotos: Winfried Zang Wenn Ende November die Straßenabschnitte des ersten Bauabschnitts asphaltiert werden, kann auch die Amorbacher Feuerwehr wieder über die Debonstraße ausrücken und muss nicht wie bisher durch die Innenstadt fahren.

Der erste Bauabschnitt - für den Bauingenieur Nagel »das wohl schwierigste Baufeld« - geht dem Ende entgegen, zeigt Nagel beim regelmäßigen Jour Fixe an der Kreuzung vor dem Finanzamt: Im Untergrund sind Wasser- und Abwasser- sowie die Fernwärmeleitungen verlegt, aufgrund des Einbringens von Telekommunikations- und Glasfaserleitungen seien die Arbeiten allerdings rund zwei Wochen im Verzug.

Das aber soll laut dem Ingenieur nichts daran ändern, dass die Straßenflächen des ersten Bauabschnitt bis Ende November zwar noch nicht die endgültige Deckschicht, aber zumindest am 27. November eine befahrbare Asphaltdecke bekommen. Die Gehwegarbeiten würden sich anschließen, blickt Nagel voraus, der aber auf mögliche Unwägbarkeiten aufgrund der Witterung verweist.

Weihnachtsmarkt: Aufatmen

Diese Aussage lässt den Bürgermeister aufatmen, denn an der rechtzeitigen Aufbringung der Asphaltdecke hängt auch der Amorbacher Weihnachtsmarkt am ersten Dezember-Wochenende. Nur wenn die Feuerwehr wieder wie gewohnt auf die Debonstraße ausfahren kann und nicht die Löhrstraße nutzen muss, kann der Weihnachtsmarkt in seiner bisherigen Größe in der Innenstadt stattfinden.

Thomas Nagel ist davon überzeugt, dass die Baufirma diesen Termin halten kann. Man werde sich auch bemühen, den ersten Bauabschnitt bis Ende des Jahres abzuschließen, sagt er. Sollte das klappen, ist die Finanzamtskreuzung wieder befahrbar und auch der Teil der Debonstraße bis zum Getränkemarkt Leuner. An der dortigen Einfahrt beginnt Anfang 2024 der nächste Bauabschnitt.

Warten auf Ampel

Auf die angekündigte Ampel an der Finanzamtskreuzung müssen die Amorbacher noch warten - wenn sie denn überhaupt kommt. Sobald die komplette Debonstraße mit Sandstraße fertiggestellt ist, werde man erst einmal einen viertel- bis halbjährigen Probelauf mit mobiler Ampel starten, sagt Ingenieur Nagel. »Wir wollen schauen, wie sich eine Ampel im regulären Verkehr bewährt«, erklärt er, denn es nutze nichts, wenn eine Ampel zu anderen Beeinträchtigungen - etwa einem Rückstau in den Finanzamtskreisverkehr - führe.

Mit Beeinträchtigungen leben auch die Anwohner der innerörtlichen Umleitungsstrecke seit einiger Zeit und auch im nächsten Jahr müssen sie noch viele Monate aushalten. »Es war unserer Meinung nach die bestmögliche Lösung«, verteidigt Thomas Nagel die Maßnahme. »Am Anfang gab es Ärger wegen der Nichtbeachtung der Parkverbote«, weiß Bürgermeister Peter Schmitt, auch müsse die sich in schlechtem baulichen Zustand befindliche Von-Ostein-Allee regelmäßig geflickt werden. Die Stadt hätten auch Beschwerden erreicht, dass frühmorgens schwere Lastwagen trotz Tonnage-Beschränkung durch die Allee gefahren seien, ergänzt Silke Bischof vom Bauamt der Stadt. Unfälle seien im Bereich der Umleitung seines Wissens aber nicht passiert, so der Bürgermeister. Aber eines sei klar: Sobald die Umleitung aufgehoben wird, müsse man sich unterhalten, wie man die Straßen saniert - und wer das bezahlt.

Apropos Finanzen: Die Arbeiten haben bislang erstaunlich wenige Nachträge ergeben - für Thomas Nagel und Peter Schmitt eine erfreuliche Tatsache und Zeichen guter Planung. Sie hoffen, dass sich diese Entwicklung bis zum geplanten Abschluss der Bauarbeiten im Herbst 2024 weiter fortsetzt.

WINFRIED ZANG

Hintergrund: Kosten des Straßenausbaus Ausführende Baufirma ist die Firma Strabag AG (Würzburg) für eine Auftragssumme von 3.330.820 Euro. Der Freistaat Bayern übernimmt davon für den Straßenbau einschließlich Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung 1.214.203 Euro, die Stadt Amorbach bezahlt 2.069.377 Euro (797.438 Euro für Gehwege sowie 1.271.939 Euro für Wasserleitung, Kanal, Schachtbauwerke, Straßenbeleuchtung, Fernwärmeleitung). Dazu übernimmt der Freistaat Bayern 25.191 Euro für den Finanzamtsparkplatz und 22.049 Euro für die Lichtsignalanlage. ()