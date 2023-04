Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bauarbeiten für Elsenfelder Schulmensa gestartet

Bäume weg, Bagger da

Platanen weg, Bagger da: Am Montag haben die Arbeiten für die neue Schulmensa in Elsenfeld begonnen.

Lange Zeit hatten die Platanen in der Elsenfelder Öffentlichkeit für Diskussionen gesorgt. Nach dem Bürgerentscheid am 12. Februar wurden die Bäume noch im selben Monat gefällt, so dass der Weg für den Neubau der Mensa frei wurde. Seit dieser Woche laufen die Arbeiten auf dem früheren Parkplatz zwischen der Mozartschule und der Georg-Keimel-Mittelschule auf Hochtouren.

Ein Bagger räumt das Baufeld frei von Teer, Pflaster und Betoneinfassungen. Ab diesem Mittwoch geht es in die Tiefe. Der Kellerbereich wird ausgehoben und die Baugrube in den nächsten Wochen soweit vorbereitet, dass Maurer und Betonbauer noch in diesem Schuljahr loslegen können.

Ralf Hettler