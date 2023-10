Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Batterie-Spezialisten aus China ziehen ins Industrie Center Obernburg (ICO) ein

Regionale Wirtschaft

Luftbild - Luftbildaufnahme von Erlenbach am Main - ICO Zwei neue Unternehmen siedeln im ICO an, darüber freuen sich (von links): Andreas Schneider, Leiter Immobilien & Standortentwicklung ICO, Johannes Huber, Mainsite-Geschäftsführer, Zheng Liu, Manager bei Manst Europe, Hongwen Chu, Leitender Projektmanager Katop Automation Europe.

Laut Pressemitteilung der Mainsite sind die Mietverträge mit den beiden Firmen bereits unterzeichnet. Auf rund 2500 Quadratmetern planen die beiden chinesischen Unternehmen demnach den Aufbau und Betrieb einer Beschichtungsanlage von Elektroden. Es gehe um die Weiterentwicklung von Batterietechnologien. Die Halle sei als »Technikum« konzipiert, die Anlage diene auch Forschungs- und Entwicklungszwecken. Die Firmen wollen sie zudem für die Produktion von Mustern und Kleinserien nutzen. Baubeginn für das Technikum soll noch dieses Jahr sein. Die Anlage soll dann im zweiten Quartel 2024 den Betrieb aufnehmen.

Ein Sprecher beider Unternehmen sagte laut Mitteilung bei der Unterzeichnung des Mietvertrags: »Die gute Verkehrsanbindung an das Rhein-Gebiet-Gebiet und die Nähe zu Frankfurt am Main sind wichtige Kriterien für unsere Entscheidung im ICO anzusiedeln.« Dadurch könnten die Firmen ihre Kunden europaweit bedienen und neue Technologien präsentieren. Zu den Kunden zählten unter anderem namhafte internationale Automobil- und Elektronikhersteller; die chinesische Mutterfirma von Manst listet auf ihrer Homepage unter anderem Volkswagen und den Elektronik-Hersteller LG auf.

»Wir sind sehr glücklich mit Katop und Manst zwei Unternehmen aus dieser zukunftsweisenden Branche für das ICO gewinnen zu können«, sagte Mainsite-Chef Johannes Huber laut Mitteilung bei der Vertragsunterzeichnung. Beide Unternehmen seien führend in den Bereichen Forschung- und Entwicklung sowie der Produktion von Batterietechnologien, fügt Mainsite-Sprecher Andreas Pütz auf Nachfrage unseres Medienhauses an. Das hänge im Wesentlichen damit zusammen, dass unter den zehn größten Herstellern von Batterien für E-Autos sechs Unternehmen aus China kommen.

Die Neuansiedlung passe genau ins Konzept des Standortbetreibers, erklärt Pütz. Sie ergänzten den Branchenmix aus Unternehmen mit modernen, nachhaltigen und zukunftsweisenden Produkten. Johannes Huber urteilt deshalb: »Die Neuansiedlung zeigt, dass das Industrie Center Obernburg mit seiner leistungsfähigen Infrastruktur, den spezifischen Anforderungen an Versorgung und Entsorgung sowie der professionellen Begleitung von Genehmigungsanforderungen und Bautätigkeiten zu den attraktivsten Industriestandorten in Deutschland und Europa zählt.«

Platz für die neu gegründeten Europa-Ableger der Batterie-Spezialisten findet sich im ICO in einer Halle, die im vergangenen Jahr frei geworden sei, heißt es in der Mitteilung der Mainsite weiter. Welche Firma dort ausgezogen ist, dazu äußert sich die Mainsite auf Nachfrage nicht. Nur so viel: Die Neuansiedlung schließe nicht nur räumlich, sondern auch betriebswirtschaftlich eine Lücke, die sich Ende vergangenen Jahres durch die Insolvenz des Vormieters aufgetan habe.

Die Ansiedlung der Batterie-Spezialisten lässt sich auch die Mainsite etwas kosten: Für die beiden neuen Kunden investiere der Standortbetreiber weit über eine halbe Millionen Euro, sagt Pressesprecher Pütz. Die Gelder fließen unter anderem in die Aufbereitung der Hallen und Flächen, den Ausbau der Elektroinfrastruktur sowie Maßnahmen für den Brandschutz. Mit dem Einzug liege die Auslastung der nutzbaren Fläche bei 98 Prozent und damit auf dem Niveau von Ende 2022.

Die beiden europäischen Ableger der Batterie-Spezialisten sind erst im Laufe der vergangenen zwölf Monate im Raum Frankfurt gegründet worden. Dahinter steckt im einen Fall die Firma Manst Technology aus der Millionenmetropole Shenzhen, die im Süden Chinas nahe Hongkong liegt. Sie präsentiert sich auf ihrer Internetseite als High-Tech-Unternehmen und »kleiner Riese« mit Spezialisierung im Bereich neuer Technologien. Sie biete Kunden Anlagen im Bereich der Elektroden-Beschichtung mit einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung im Hintergrund sowie einer eigenen Produktion. Manst Technology brüstet sich auf der Homepage unter anderem mit einem hohen Marktanteil im Bereich einer speziellen Beschichtungsweise, die Mitarbeiterzahl ist dort nicht zu erfahren.

Im zweiten Fall, dem der Firma Katop, ist auf der Seite der chinesischen Muttergesellschaft die Mitarbeiterzahl mit über 5000 angegeben. Katop beschreibt sich als ein Unternehmen, das schlüsselfertige Lösungen bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien liefere. Hauptsitz ist demnach in Liyang im Hinterland von Shanghai. Neben vielen weiteren chinesischen Städten gibt Katop auf der Internetseite auch Frankfurt als Standort einer Produktionsstätte an. Damit ist aber wohl die Firma gemeint, die nun ins ICO einzieht. Denn mehr als ein Büro in Eschborn ist im Handelsregister unter dem Namen bisher nicht zu finden.

Ganz neu sind die beiden Firmen in Deutschland nicht. Geschäftsführer von Katop Europe ist Yu Han, der zuvor laut Wirtschafts-Informations-Plattform North Data die »Bavarian Precision Technology« in Nürnberg leitete; diese hat sich laut Internetseite der Vermarktung von Produkten der beiden chinesischen Firmen, die nun ins ICO einziehen, sowie des Messgeräteherstellers Mesys mit Sitz in Greifenberg bei München verschrieben.

Kevin Zahn

Hintergrund: Deutschland und Europa stark abhängig von China bei Batterien Der Bedarf nach Batterien wächst in Europa rasant. Es geht dabei nicht nur um kleinere Lithium-Ionen-Akkus für Handys und Tablets. Insbesondere bei der Herstellung von Elektro-Autos ist mit einer stark wachsenden Nachfrage zu rechnen. Zudem werden bei der Energiewende auch Batterien zur Zwischenspeicherung von Strom aus Solarzellen gebraucht. Doch die Europäische Union und Deutschland sind in dem Bereich stark abhängig von China. Eine eindrückliche Warnung vor dieser Abhängigkeit soll laut der Nachrichten-Agentur Reuters kürzlich beim EU-Gipfel am 6. Oktober eine Rolle gespielt haben. Die Agentur zitierte aus einem Strategiepapier, das Regierungsvertretern vorgelegt worden sein soll. Darin heiße es, dass die EU sich bei seiner Energieversorgung ähnlich stark von China abhängig machen könne wie von Russland vor dem Krieg in der Ukraine; nur eben von Batterien und nicht von Gas, Kohle und Öl. Ein EU-Bericht hatte bereits im Jahr 2019 darauf hingewiesen, dass nur drei Prozent der weltweiten Batterie-Produktion auf die EU entfallen. China, Japan und Südkorea dominierten demnach den Markt mit 85 Prozent, in den USA liege der Anteil bei 15 Prozent. Im Nachgang zum aktuellen EU-Gipfel, der stark von Asylpolitik geprägt war, spielte die Batterien-Frage zunächst keine Rolle mehr. Die EU gibt sich im Juni 2024 - zur dann anstehenden Europawahl - eine neue strategische Agenda für die kommenden Jahre. Batterien beschäftigen auch die Bundesregierung. Sie hatte die »Allianz für Transformation« unter anderem mit der Suche nach Lösungen für einen möglichen Batterie-Mangel beauftragt. Eine Taskforce dieser Allianz schlägt vor, die Ansiedlungsstrategie von fertigenden Batterie-Betrieben zu überprüfen. Mit einer zeitlich beschränkten Förderung könnten europäische Unternehmen im intensiven internationalen Wettbewerb um Fertigungskapazitäten gestützt werden, heißt es da. Zudem schlägt die Taskforce mehr Forschung vor, um die Leistungsfähigkeit der Speicher sowie die Wiederverwertbarkeit alter Batterien zu verbessern. (kev)