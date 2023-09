Barrierefreier Umbau: So geht's am Bahnhof Obernburg-Elsenfeld weiter

Gemeinderat Elsenfeld in Kürze

In der Gemeinderatsitzung am Montag hat das Gremium weitere Themen beraten.

??Aufträge: In nichtöffentlicher Sitzung wurden Aufträge vergeben. Die Firma Klemens Ott in Miltenberg erhielt den Auftrag zur Dachabdichtung des Neubaus des Mensa- und Betreuungsgebäudes zum Preis von 345.000 Euro. Die Planungsleistungen für Heizungstechnik, Lüftung und Sanitär für den neuen Kindergarten im Ortskern wurden an die Firma Burmester und Partner aus Würzburg vergeben. Die Planung der Elektroarbeiten wird die Firma BFT/Dorn aus Hösbach (Kreis Aschaffenburg) übernehmen. Für die Vergabe der Tragwerksplanung wurde die Verwaltung ermächtigt, die wirtschaftlichste zu beauftragen.

Erdaushub: Der Erdaushub für das Mensa- und Betreuungsgebäude wurde entsorgt und abgerechnet. An Abschlagzahlungen wurden bisher dafür 540.000 Euro abgerechnet, geplant waren ursprünglich 500.000 Euro.

?Haushalt: Das Landratsamt Miltenberg hat den Haushalt 2023 ohne Auflagen genehmigt. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt übersteigt in diesem Jahr den Betrag der Mindestzuführung um rund 240.000 Euro und im kommenden Jahr noch um 164.000 Euro. Kritisch werden die Jahre ab 2025, wo voraussichtlich die Mindestzuführung nicht mehr gesichert ist. Besonders im Verwaltungshaushalt sollten bei den Einnahmen und Ausgaben Maßnahmen ergriffen werden.

Bebauungsplan: Jeannette Berres vom Büro Johann und Eck aus Bürgstadt erläuterte die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und Fachbehörden zur zweiten Änderung des Bebauungsplans »Westlich der Höhenstraße«. Die vorgeschlagenen Abwägungen wurden einstimmig beschlossen, die öffentliche Auslegung kann folgen.

?Wasser: Durch steigende Kosten im Unterhalt und Investitionen erhöhen sich die Gebühren ab 1. Oktober 2023 auf 1,81 Euro beim Wasserbezug, auf 1,88 Euro bei den Kanalgebühren und auf 0,35 Euro beim Niederschlagwasser. Die notwendigen Änderungen wurden vom Rat einstimmig gebilligt.??

Klimanetzwerk: Elsenfeld war bisher Mitglied im Energienetzwerk »Die Klima 10« zur Gebäudeoptimierung. Der Klimaschutzberater Simon Bauer aus Hösbach informierte über Erfolge in sieben bearbeiteten Themenfeldern. Jetzt stehe die Teilnahme an dem Nachfolgenetzwerk an, für das es wieder hohe Zuschüsse gebe. Anträge müssten jetzt gestellt werden, so dass im Frühjahr kommenden Jahres mit der Arbeit begonnen werden könne. Einstimmig wurde beschlossen, dem neuen Netzwerk beizutreten. (hjf)