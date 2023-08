Band Interfolk trifft sich 50 Jahre nach Gründung in Laudenbach

Folklore aus den 70ern

Laudenbach 17.08.2023 - 10:28 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Diese Aufnahme zeigt die Band Interfolk vor 47 Jahren beim Konzert in der Frankenhalle Erlenbach im Rahmen der Veranstaltung "Folkloreabend einheimischer und ausländischer Gruppen des Kreisjugendrings". Von links: Maria Breitenbach, Wolfram Breitenbach, Jürgen Breitenbach, Bernadette Eck und Horst Eilbacher.

Geselliges Beisammensein, spontanes Musizieren, die gemeinsame Zeit genießen: Was vor 50 Jahren so war hat sich auch 2023 nicht geändert. Dass Musik Menschen verbindet, ist weitläufig bekannt. So auch die Mitglieder des Quintetts Interfolk aus unserer Region. 1973 gegründet und seit 1986 nicht mehr aktiv - aber auch nie offiziell aufgelöst - haben die Musiker den Kontakt nie ganz verloren. Nun haben sie sich diesen Sommer, am 15. Juli, bei Bandkollegin Bernadette Eck in Laudenbach getroffen, um das 50-jährige Gründungsjubiläum zu feiern.

Natürlich wurde dabei in Erinnerungen geschwelgt, altes Bild- und Textmaterial aus den aufregenden aktiven Bandzeiten gesichtet. Mit einer Kassette mit Originalaufnahmen von Interfolk ließen die Fünf die alte Zeit wieder aufleben. Bei dem Treffen wurde - wie bei Musikern üblich - spontan zu Instrumenten gegriffen und gesungen. Das Feeling ist auf jeden Fall noch da.

Die Leidenschaft für die Musik ist bis heute geblieben

Unser Medienhaus traf sich zum Gespräch mit Eck und Interfolk-Musiker Horst Eilbacher in Laudenbach, wo die Feier zum »Runden Geburtstag« kurze Zeit zuvor stattfand. Schnell war deutlich: Die beiden sind immer noch leidenschaftliche Musiker. Die Freude, wenn sie aus ihren bewegten Bandzeiten erzählen, ist ihnen jederzeit anzumerken.

Die Band Interfolk feierte diesen Sommer in Laudenbach ihr 50-jährige Gründungsjubiläum (von links): Wolfram Breitenbach, Maria Breitenbach, Bernadette Eck, Jürgen Breitenbach, Horst Eilbacher. Hier blättern sie gerade in alten Aufzeichnungen und Chroniken ihrer Karriere, die seit 1986 ruht. Freunde sind sie dennoch geblieben und auch weiterhin musikalisch in anderen Formen aktiv.

Interfolk, das sind Wolfram Breitenbach, Maria Breitenbach, Bernadette Eck, Jürgen Breitenbach und Horst Eilbacher. Jürgen und Wolfram Breitenbach sind Zwillingsbrüder. In Sachen Dokumentation leistete die Band akribische Arbeit: Interfolk haben umfangreiche Aufzeichnungen aus ihrer aktiven Zeit, darunter ein Chronikbuch mit zahlreichen Notizen und Vermerken, Fotos und vielem mehr. Die Band kann etliche Erinnerungsstücke vorzeigen. Viele davon sind in die Chronik mit eingearbeitet. Darunter finden sich ein altes Konzertprogramm, Zeitungsartikel und Konzertfotos. Dank diesem fleißigem Sammeln und Notieren kann Interfolk noch heute tief in die eigene Bandgeschichte eintauchen. Lohnenswert allemal, verbinden die Mitglieder doch zahlreiche humorvolle, außergewöhnliche und interessante Geschichten mit den einzelnen Stationen ihrer Karriere.

Zum Repertoire zählten instrumentale Volksmusik und internationale Folklore

Bei Bandgründung waren sie zwischen 14 und 26 Jahre alt, berichten die Musiker. Sie haben sich schon gekannt: Als Laudenbacher, durch Verwandtschaft und (Fast-) Nachbarschaft oder aus der Musikschule. »Ziel war es, instrumentale Volksmusik und internationale Folklore zu spielen«, schreibt Eck in einem zum Wiedersehen verfassten Text, in dem es weiter heißt: »Durch intensive Probenarbeit hatte man in kurzer Zeit ein hohes musikalisches Niveau erreicht und sich im ganzen Landkreis einen Namen gemacht.«

Akribische Arbeit, die sich auszahlt: Interfolk haben sich früher stets um ein Chronikbuch gekümmert, Fotos, Zeitungsartikel, Konzertkarten, Setlisten und mehr gesammelt. Zusammen mti vielen schönen eigenen Erinnerungen können sie heute noch tief in ihre eigene Bandgeschichte eintauchen.

Die Stücke schrieb Eilbacher selbst oder arrangierte sie für die Gruppe. Mit den Jahren sei so ein beachtliches Repertoire an Volksliedern, Volkstänzen, indigenen Melodien und Balladen entstanden. Instrumental waren Interfolk breit aufgestellt: Beispielsweise kamen Gitarre, Banjo, Quattro, Schifferklavier, Melodika, Maultrommel, Handtrommel, Triangel und diverse Flöten zum Einsatz.

Interfolk wurde im Landkreis hoch gelobt

In der allgemeinen Berichterstattung wurde die Band stets hoch gelobt. Die Interfolk-Mitglieder waren zudem von Irland begeistert, was sich ebenfalls in ihrem Programm bemerkbar machte. Mit großer Freude schwärmen die Mitglieder von einem besonderen Karriere-Highlight: Bis heute unvergessen ist bei ihnen eine Reise über den Kreisjugendring nach Irland im Jahr 1974, wo unter anderem zusammen mit irischen jungen Leuten musiziert wurde. Sie seien mit ihrem Gesang der Mittelpunkt jeder Pub-Gesellschaft gewesen, denn sie hätten die irischen Lieder textsicher mitsingen können, erinnert sich Eck.

Bei ihren Konzerten zuhause hat die Band ebenfalls stets die Menschen begeistert, wie Presseartikel aus jener Zeit belegen. Verschiedene Lebenswege und -stationen wie Beruf, Studium und Familiengründung verhinderten die regelmäßigen Proben ab ungefähr 1979. Es sei, wie Eck erklärt, nur noch projektweise, beispielsweise für den Auftritt auf einer Hochzeit, geprobt worden.

Alle Bandmitglieder blieben musikalisch aktiv

Der letzte Eintrag im Chronikbuch trägt das Datum von 1986. Das Musizieren haben die Interfolk-Mitglieder aber trotz des Ruhens der Bandaktivitäten seit 1986 nie aufgegeben. Alle sind der Musik weiterhin verbunden, instrumental und als Sänger in Chören. Eilbacher ist beispielsweise seit Jahrzehnten Organist in der Laudenbacher Kirche. Er und Eck gestalten ab und zu eine Messe in Laudenbach mit. Dabei spielt Eilbacher an der Orgel, Eck eine Sopranblockflöte aus Palisanderholz. Ihr Instrument, so Eck, sei etwas Besonderes. »Das Wiedersehen von Interfolk, bei dem natürlich original irisches Guinness nicht fehlen durfte, war eine reine Freude für alle«, fasst Eck die Feier zum »runden Geburtstag« zusammen.

Marco Burgemeister

Hintergrund: Hörproben und alte Zeitungsartikel Moderne Technik macht's möglich: Als die Interfolk-Mitglieder 1973 anfingen, war zwar die CD noch nicht auf dem Markt. Dank der Möglichkeiten zur Digitalisierung kann die Band heute doch einige ihrer früheren Konzertmomente in Form von Musikdateien am Computer Revue passieren lassen.

Wie klang die Band also? Flötenklänge, Gitarren und andere wechselnde Instrumente werden vielseitig verwendet, um die unterschiedlichsten Stimmungen zu erzeugen. Egal ob sanft oder getragenen, schwungvoller Folk-Rock und alles dazwischen: Interfolk verstand es, großartige Arrangements zu bieten. Dort, wo gesungen wird, geschieht das ausdrucksstark, auch mehrstimmig. Beim Probehören wird deutlich: Hier ging eine engagierte Band zu Werke, die mitreißen, aber auch nachdenklichere Momente schaffen konnte.

»Das Chronikbuch erzählt von vielen weltlichen und kirchlichen Auftritten mit großartigen Erfolgen. Eigene Konzerte im romantischen Schlosshof in Laudenbach in den Jahren 1975 und 1977 waren Highlights der Musikgruppe«, schreibt Interfolk-Musikerin Bernadette Eck.

Auch unser Medienhaus hat die Band schon vor 48 Jahren gelobt. So titelte am Dienstag, 1. Juli 1975, der Bote vom Untermain: »Gruppe Interfolk faszinierte mit volkstümlichem Konzert.« Und in der Unterzeile: »Im Schloßhof erklangen zum Banjo und zur Maultrommel unverfälschte Volkslieder.« In der Bildunterschrift zum Foto, das Spielort, Band als auch Publikum zeigt, ist zu lesen: »Stimmungsvoller 'Konzertsaal' für unverfälschte Folkmusik war am Sonntagabend der Innenhof des Laudenbacher Schlosses. An der Hauswand hatten die fünf Interpreten malerisch ihr vielfältiges Instrumentarium aufgebaut. Die vielen Zuhörer entstammten allen Generationen.« (mab)