Balleier und Salvenmoser sind neue SPD-Doppelspitze

Vorstandswahlen im Kreisverband Miltenberg - Helga Raab-Wasse kandidiert nach 20 Jahren im Amt nicht mehr als Vorsitzende

Miltenberg 09.05.2023 - 12:57 Uhr 2 Min.

Die Miltenbergerin Sabine Balleier und der Wörther Steffen Salvenmoser sind die neuen gleichberechtigten Vorsitzenden der SPD im Kreis Miltenberg.

Sabine Balleier löst die Erlenbacherin Helga Raab-Wasse ab, die nach 20 Jahren im Kreisvorstand und sechs Jahren als Vorsitzende beziehungsweise Co-Vorsitzende nicht erneut kandidierte. Steffen Salvenmoser ist bereits seit 2021 Co-Vorsitzender und wurde im Amt bestätigt. Stellvertreter sind Andrea Schreck (Sulzbach) und Samuel Herrmann (Kleinwallstadt). Kassiererin bleibt Monika Wolf-Pleßmann (Kleinheubach), Schriftführer Richard Oettinger (Wörth).

Zu Beisitzern wurden laut SPD-Mitteilung gewählt Anne Abb (Kleinwallstadt), Gabi Almritter (Dorfprozelten), Michael Becker (Obernburg), Benjamin Bohlender (Erlenbach), Michael Günther (Eschau), Sven Moder (Kleinheubach), Joachim Schmedding (Eichenbühl), Manuela Tauchmann (Stadtprozelten), Nilüfer Ulusoy (Klingenberg), Andreas Walter (Obernburg), Thomas Walter (Miltenberg), Paul Wendt (Leidersbach), Michael Wöber (Erlenbach) und Anni Wolf (Collenberg). Jusos-Vertreterin ist Jolanda Schröder (Kleinwallstadt), Vertreterin AG 60plus ist Ursula Schweickert (Elsenfeld). Revisoren: Helga Raab-Wasse (Erlenbach), Christine Hirte (Erlenbach). Ausgeschieden sind Werner Baur (Sulzbach), Georg Elflein (Amorbach), Sascha Vanselow (Kleinheubach) und Roland Weber (Collenberg).

Mehr Präsenz zeigen

In ihrem Rechenschaftsbericht erinnerte Helga Raab-Wasse an die schwierigen Bedingungen in den vergangenen beiden Jahren. Die Corona-Pandemie habe die Arbeit in der Partei sehr erschwert. Sie forderte die SPD-Mitglieder auf, wieder verstärkt auf die Straße zu gehen und sichtbar zu sein. Zu ihrem Abschied als Vorsitzende erklärte sie: »Wenn man eine Aufgabe nicht mehr so machen kann, wie man möchte, dann muss man aufhören. Und ich habe zu viele Termine absagen müssen.«

Steffen Salvenmoser richtete den Blick auf die Aufgaben in den kommenden Wahlen und im Kreisvorstand. Die SPD müsse ihre Sichtbarkeit verbessern - auf der Straße, aber auch in Medien und sozialen Netzwerken. Er wies auf das Problem der Kreistagsfraktion hin, sich aus dem Regenbogenbündnis um Landrat Jens Marco Scherf abzuheben.

Sabine Balleier erklärte, es sei keine einfache Zeit, um den Parteivorsitz zu übernehmen. Immer weniger Menschen seien bereit, sich politisch zu engagieren, aber die großen Krisen - Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine und Klimawandel - forderten besonders die Sozialdemokratie - auch an der Parteibasis, wo die Probleme jeden beträfen: »Die Menschen brauchen die SPD mehr denn je.«

Kritik an CSU im Kreistag

Fraktionssprecher Karlheinz Paulus kritisierte in seinem Bericht von der Arbeit im Kreistag das Gebaren der CSU. Als Beispiele nannte er die Restmüll-Abholung, die Pflicht, jede neu eingebaute Heizung ab 2024 zu 65 Prozent mit erneuerbarer Energie zu betreiben, und das Biosphärenreservat im Spessart. Bei allen Themen verunsichere die CSU gezielt die Bevölkerung, um sich Vorteile in den Wahlen zu verschaffen.

Landtagskandidat Samuel Herrmann ging mit Ministerpräsident Markus Söder ebenfalls hart ins Gericht. »Der Ankündigungs-Weltmeister hat 10.000 neue Wohnungen versprochen und bis Jahresbeginn keine einzige gebaut«, wird er in der SPD-Mitteilung zitiert. Weilbachs Bürgermeister Robin Haseler kritisierte die jüngste Ankündigung Söders, nach der Pleite mit Bayernheim nun die BayernWind zu gründen, um Windkraftanlagen zu bauen. Haseler: »Bislang stand der Begriff BayernWind bei Söder eher für heiße Luft.«

Bezirkstagskandidatin Andrea Schreck sagte laut Mitteilung, bei der SPD stünden die Werte »sozial« und »demokratisch« nicht nur im Namen.

