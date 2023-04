Bahnübergang in Miltenberg-Nord wird umgebaut

Verkehr: Mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer - Neun Wochen Sperrung - Querung nur für vereinzelte Liefer-Lastwagen möglich

Miltenberg 18.04.2023 - 19:15 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Bahnübergang in Miltenberg-Nord wird im kommenden Jahr umgebaut und für neun Wochen gesperrt. Foto: Winfried Zang

Autos können den vor der Bahnlinie liegenden Teil von Miltenberg-Nord in der Zeit nur über die alte Mainbrücke anfahren. Fußgänger und Radfahrer können sogar während der gesamten zwölf Wochen die Bahngleise nur über die inzwischen sanierte Bahnhofsunterführung passieren.

Ursprünglich hatte die Bahn drei Wochen für den Umbau vorgesehen, hätte aber dafür den Übergang voll sperren müssen, berichtete Alexander Henn vom Stadtbauamt am Montag dem Bauausschuss.

Der Stadtteil Miltenberg-Nord wäre für die Zeit geteilt geblieben. Gegen die Vollsperrung hatte die Stadt Miltenberg Widerspruch eingelegt, weil die alte Mainbrücke von Lastwagen über 7,5 Tonnen nicht mehr befahren werden darf. Die Belieferung der Märkte im Stadtteil Nord wäre damit gar nicht mehr möglich gewesen. Die Bahn muss deshalb ihre Planung ändern und immer einer Fahrspur für schwere Lastwagen überquerbar halten. Diese Fahrzeuge werden dann tagsüber einzeln von Sicherungspersonal über die Gleise geleitet. Nachts ist der Übergang ganz geschlossen. Das verlängert aber die Bauzeit erheblich.

Die Bemühungen der Stadt, auch für Fußgänger und Radfahrer eine solche Lösung zu finden, blieben erfolglos. Die Westfrankenbahn hatte dagegen erhebliche Sicherheitsbedenken.

Werner Heimberger (FW) wies darauf hin, dass die Rampen der Unterführung mit schweren E-Bikes nur mühsam zu bewältigen seinen und die Aufzüge am Bahnhof Platz für maximal ein Fahrrad böten. »Wir sollten auch darauf drängen, dass die Aufzüge in der Zeit funktionieren. Dies ist nicht immer der Fall«, so Stadtrat Heimberger weiter. Noch wichtiger sei jedoch, dass die Bauzeit am Übergang möglichst verkürzt, zumindest aber keinesfalls überschritten werde.

kü