Bäumer und Sträucher in Zeiten des Klimawandels

Klaus Körber von Veitshöchheimer Landesanstalt informiert in Trennfurt

Klingenberg a.Main 02.04.2023 - 11:00 Uhr 1 Min.

Der Referent: Klaus Körber von der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim.

Der Trennfurter Vorsitzende Rainer Wöber freute sich sichtlich über die große Resonanz. Es mussten sogar noch zusätzliche Tische und Stühle aufgestellt werden, damit alle interessierten Zuhörer Platz fanden. Rund 90 Menschen hatten sich auf den Weg gemacht. Gerechnet hatten die Veranstalter eigentlich nur mit 50 Gästen.

Wasser wird kostbar

Klaus Körber informierte das interessierte Publikum witzig und eloquent über das eigentlich ernste Thema. Sowohl Wasser als auch Pflanzen, die Schatten spenden, würden in den nächsten Jahren immer mehr ein Thema werden. Ebenfalls ändern werde sich zukünftig die Bepflanzung von Gärten. Der Trend gehe zu hitzeverträglichen Pflanzen, die möglichst wenig Wasser brauchen. Auch Dachbegrünungen und Dachbäume, wie sie im Hundertwasser Village in Wien zu finden sind, würden immer wichtiger.

Auch das Insektensterben beschäftigte den Fachmann. Klaus Körber räumte dann auch gleich mit dem Gerücht auf, dass heimische Wildbienen auch nur an heimischen Bäumen Nahrung finden. Sehr beliebt sei beispielsweise der Ahorn, sowohl bei Honig- als auch bei Wildbienen. Insektenhotels seien zwar gut, aber sandige Böden mögen die Wildbienen noch lieber. Wer Insekten und Vögeln etwas Gutes tun möchte, solle beispielsweise Mönchspfeffer oder den Sieben-Söhne-des-Himmels-Strauch pflanzen. Auch der Klassiker Lavendel kommt bei den Insekten gut an. Wichtig sind Pflanzen, die über einen langen Zeitraum viele Blüten ausbilden. Die höchste Wildbienendichte findet man nämlich in Hausgärten, erklärte Klaus Körber.

Mistel bekämpfen

»Unter so viel Misteln wie es gibt, kann man gar nicht küssen«, kommentierte Körber die sich ausbreitende Mistelplage mit einem Augenzwinkern in Anspielung auf den Weihnachtsbrauch. Sobald ein Baum von dem Schmarotzer befallen sei, müsse man schnell handeln und die Mistel herausschneiden. Ansonsten könne man den befallenen Obstbäumen beim Sterben zusehen.

Körber regte an, dort wo es möglich ist, für heimische Gärten Zisternen anzuschaffen. »Das Thema Wasser wird uns in den nächsten Jahren immer mehr beschäftigen.« stellte er fest. Das wichtigste Wasser ist seiner Erläuterung nach das Winterwasser. Durch den Klimawandel werden die Winter allerdings immer niederschlagsärmer. In den nächsten Jahren werde immer mehr gewässert werden müssen. Mittlerweile sei es so, dass frisch gepflanzte Bäume zirka zwei bis drei Jahre zusätzlich mit Wasser versorgt werden, weil nicht mehr genug Niederschlag fällt. »Wir stehen vor herausfordernden Zeiten,« stellte der Fachmann abschließend fest.

Miriam Weitz